5億高中生「剛考上大學」婚後墜樓亡　校方驚訝：他有喜歡的女同學

▲18歲高中生與26歲夏姓男子登記結婚，不久後從夏男住處墜樓身亡。（圖／記者白珈陽攝）

記者趙蔡州／綜合報導

台中一名擁有5億房產的18歲賴姓高中生，近日與26歲夏姓男子登記結婚，不料2小時後突然從夏男住家墜樓身亡，事件引發社會關注。對此，賴男就讀的高中透露，賴生就讀二、三年級期間，才因為心儀的女同學多次尋求老師建議，班導與輔導老師得知賴生在結婚後過世都十分驚訝與不捨。

賴男就讀台中某私立高中。校方表示，賴生在學校表現十分優異，在班上成績穩定排名前5名，整個校排的成績也排名在中上，曾擔任過班上的體育股長，與其他同學相處也很融洽，今年4月才剛透過繁星計畫考上東海大學哲學系，如今突然傳來死亡消息，讓師生都相當錯愕與不捨。

校方還透露，賴生就讀二年級、三年級期間，因為有心儀的女同學，曾多次尋求輔導老師的分析與建議，最後一次諮詢還是高三上學期，所以班導與輔導老師得知賴生在墜樓身亡前，才剛與26歲夏姓男子登記結婚，感到十分驚訝，因為先前完全沒有跡象，能看出賴生有同性婚姻的傾向。

▲夏男父子前往台中地檢署接受訊問。（圖／記者許權毅、白珈陽攝）

賴男死亡後，賴男的母親出面指控，兒子遭夏男謀財害命，檢警為此大動作展開調查。台中地檢署22日上午首度召開偵查庭，傳喚夏男父子到庭說明，經5小時庭訊後，將夏男父子兩人請回。

夏男步出地檢署時，依舊不發一語，面對記者詢問，仍是不肯開口說話，而是由律師代為回應，「謝謝大家關心，我們今天就是協助檢察官釐清事實跟誤解，而因為偵查不公開，所以不便說明」。