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美同意F-16戰機援烏　BBC：提升戰力與否「3細節才是關鍵」

▲▼F-16戰機。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 拜登表示支持盟國向烏克蘭提供美製F-16戰機。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統拜登在日本G7峰會上表態，支持西方盟國向烏克蘭提供美製F-16戰機及培訓烏國飛行員，無疑將提升基輔戰力，但BBC分析指出，「魔鬼藏在細節裡」，究竟提供多少架、多快交付、機上配備什麼武器才是真正關鍵。

BBC於21日刊文指出，F-16已經在世界各地的衝突中證明其能力無庸置疑，相較烏軍目前使用的蘇聯時期戰機米格-29（Mig-29）及蘇愷-27（Su-27），將是一大進步。

F-16的雷達可以看得更遠，可和敵機在更遠距離外交戰，且備配的導彈通常不需要飛機保持雷達鎖定就能擊中目標。俄軍目前已經具備這項能力，但烏克蘭沒有。

F-16還可發射由雷射光、GPS及先進瞄準系統導引的精準彈藥，瞄準及摧毀敵軍地面雷達的能力優於烏軍目前的戰機，但目前尚不清楚提供給烏克蘭的戰機將具備上述哪些能力。

▲▼ 美國總統拜登21日在G7峰會場邊與烏克蘭總統澤倫斯基會面。（圖／路透）

▲ 澤倫斯基與拜登21日在G7峰會場邊會談。（圖／路透）

培訓及交付對烏克蘭也是個挑戰，因為F-16機上如航空電子設備等電腦系統操作方式與蘇聯飛機大不相同。

戰鬥中的飛行員須在複雜情況下循本能選擇正確模式，因為他們面臨被快速發展的事件淹沒的風險，即所謂的任務飽和（task-saturation）。

這就像一名雷諾（Renault）汽車駕駛要開賓士，卻必須馬上找到大燈、雨刷和霧燈開關位置。對烏軍來說又更加複雜，需要時間和練習才能熟悉。烏克蘭飛行員將接受訂製的模擬器訓練，但也可能利用商業軟體練習，這些軟體提供非常接近F-16的操作流程。

▲▼烏克蘭空軍戰機。（圖／路透）

▲ F-16將提升烏克蘭空軍戰力。（圖／路透）

戰機數量也很關鍵，若只有6架就沒有太大幫助，相較俄軍強大的蘇愷-35（Su-35）恐怕十分脆弱。

戰機最有效的組合戰術是將噴射機組合在一起，所有飛機都執行一項特定任務。舉例來說，若任務是摧毀敵軍雷達裝置，可能需要4架噴射機攜帶導彈或炸藥來執行，稱為壓制敵方防空任務（SEAD），但為不讓執行任務的戰機受到攻擊，需要另外4架戰機護航，且配備空對空武器，以保護SEAD免受敵機攻擊。

這些任務都需要很多架飛機，還需要其他許多資源，包括示警該地區是否有敵機的偵察機、保養飛機的地面維修人員及安全起降必需的基礎設施。美國對F-16援烏開綠燈代表這段複雜過程的開始，到交付戰機以前還有許多工作要做。

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