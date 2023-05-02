猴痘來襲！避免快洗、省水模式　6步驟降低洗衣感染風險

▲洗衣前先將衣物做好分類，想達到殺菌效果水溫至少設定60℃。（圖／486團購提供）

記者胡至欣／整理報導

新冠疫情才剛趨緩，猴痘又來勢洶洶，本土病例持續增加，引起民眾關注，尤其已知猴痘病毒可能透過衣物、床單傳染，但猴痘也有無症狀感染，更讓「洗衣方式」成為話題；對此，家事達人486先生建議家中若有不確定感染者，共用洗衣機時可注意6點以降低風險。

1. 衣物分類

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洗滌前先將衣物做好分類，外衣、襪子和內衣褲分開洗滌可避免交叉感染。

2. 避免快洗、省水

選擇標準以上的洗程讓衣物充分和洗劑溶合，避免使用「快洗模式」或「省水模式」，因快洗模式一般大約15分鐘，洗滌時間短、用水量少、水位較低、漂洗次數少，較難達到全面洗淨。

3. 適時、適量

髒衣服二天洗一次較佳，最多累積三天內一定要洗掉，避免一次洗滌過量衣物影響洗淨效果，也減少細菌滋生。

4. 60℃助殺菌

水溫至少設定60℃，才能達到殺菌效果。若為搭載「蒸氣洗」機型，則可開啟蒸氣行程，搭配洗劑在洗滌過程同時透過60 °C蒸氣進行殺菌除蟎，降低筒槽內殘餘病毒的機會。

5. 定期清潔筒槽

常見的不銹鋼洗衣內槽較塑膠材質不易殘留細菌，但還是要定期清潔筒槽，或定期啟動洗衣機「筒槽殺菌」行程，避免細菌滋生反覆汙染衣物。

6. 高溫烘乾

參考衣物洗滌標籤，若可進行高溫烘乾，建議洗淨後接著使用烘乾行程或使用乾衣機。一般洗衣機內建烘乾溫度約70°C，部分乾衣機型另外有「殺菌」行程也可以開啟。

而針對猴痘確診者，疾管署日前也公布居家照護指引，呼籲患者與同住家人的衣物應分開清洗，用一般市售的洗衣粉、洗衣精即可，同樣避免使用經濟、省水或快洗模式；若不得以需要共洗，就要確實包覆好衣物，以防甩動造成皮屑飄散、飛揚。