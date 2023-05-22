鸚鵡站電桿「炸出火花」！金屬腳鐐一碰慘死　台電2原因不求償了

記者陳以昇、趙蔡州／綜合報導

新北市員警20日晚間10時許開車巡邏，行經板橋區新埔市場一處巷口時，旁邊的電線桿突然爆炸噴出火花，周遭路燈及住宅燈光全部熄滅，員警見狀立刻下車疏導交通。台電人員趕到後，發現竟是一隻寵物「鸚鵡」飛到電線桿上，腳上的金屬腳鍊碰到高壓設備，才導致爆炸發生，鸚鵡也不幸當場死亡。

新北市海山分局江翠派出所員警20日晚間10點多執行巡邏勤務，駕車行經板橋區新埔市場自由路一處巷口時，旁邊電線桿上的電箱突然爆炸，火花紛紛落在警車引擎蓋上及周邊地面，原本明亮的商家及路燈瞬間一片漆黑，員警見狀立刻下車疏導交通，同時通知台電人員來處理。

▲鸚鵡飛上電桿「突炸成火花」2853戶停電，台電2原因放棄追究飼主賠償。（圖／記者陳以昇翻攝）

台電表示，電箱爆炸一共造成附近2853戶停電，後續由系統自動復電（總共停電15秒），經維修人員調查及民眾通報訊息，發現是一位林姓民眾在溜鸚鵡時，疑似牽繩沒拿好讓鸚鵡飛上電線桿，而鸚鵡腳上的金屬腳鍊碰到高壓設備，才導致電箱短路爆炸，由於非人為疏失，且沒有嚴重損失，不會追究飼主賠償。

鸚鵡因為一時調皮飛上電線桿，最終引發短路爆炸當場死亡，生前站的位置更因爆炸高溫融化，所幸當時沒有行人經過，事件未造成任何人員死傷，只是對於鸚鵡飼主來說，陪伴5年的鸚鵡突然死亡，心中實在難掩悲痛。

