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性暴力受害者「不只受到1次傷害」　阿嬤家展出「復原之路」

▲▼「阿嬤家－和平與女性人權館」特展《復援你的心－性暴力被害人創傷與復原》，讓大眾更了解性暴力被害者的復原與重建的方式，也了解如何協助、支持受害者。（圖／阿嬤家－和平與女性人權館）

▲性暴力至今從未消失，特展讓大眾更了解性暴力被害者的復原與重建的方式，包括如何協助、支持受害者。（圖／阿嬤家－和平與女性人權館）

記者林育綾／綜合報導

根據衛福部統計，2005-2021年全台性侵害通報案件超過18萬件，其中超過8成是女性，而性暴力受害者的創傷除了來自施暴者之外，往往還有社會上污名化的二次傷害。「阿嬤家－和平與女性人權館」目前舉行全新特展《復援你的心－性暴力被害人創傷與復原》，讓大眾更了解性暴力被害者的復原與重建的方式，也了解如何協助、支持受害者。

「阿嬤家－和平與女性人權館」提到，性暴力是基於性別歧視而產生的侵害行為，可能發生在各個公私領域、實體與虛擬世界。它不僅是危及人身安全的犯罪問題，也是公共衛生的議題之一。

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▲▼「阿嬤家－和平與女性人權館」特展《復援你的心－性暴力被害人創傷與復原》，讓大眾更了解性暴力被害者的復原與重建的方式，也了解如何協助、支持受害者。（圖／阿嬤家－和平與女性人權館）

▲此次展覽從的阿嬤們故事出發，讓來訪民眾能夠更了解阿嬤所經歷的性暴力創傷與復原之路。（圖／阿嬤家－和平與女性人權館）

此次展覽從過去經歷過慰安婦（軍事性奴隸）的阿嬤們故事出發，在展場也有社工師分享陪伴阿嬤們修復身心的歷程，以及阿嬤們參與身心工作坊的經驗，讓來訪民眾能夠更了解阿嬤所經歷的性暴力創傷與復原之路。

特展將首次展出「宛女阿嬤」生前繪製的〈拿花的小女孩和樹上的鳥〉，還結合心理測驗活動，讓民眾理解繪畫如何透露被害者的心理需求，以及當年阿嬤參與的身心工作坊的活動，如何修復她們的心理創傷，民也能更了解自己潛在的身心需求。

▲▼「阿嬤家－和平與女性人權館」特展《復援你的心－性暴力被害人創傷與復原》，讓大眾更了解性暴力被害者的復原與重建的方式，也了解如何協助、支持受害者。（圖／阿嬤家－和平與女性人權館）

▲「阿嬤家－和平與女性人權館」特展，讓大眾更了解性暴力被害者的復原與重建的方式。（圖／阿嬤家－和平與女性人權館）

「阿嬤家」提到，性暴力受害者的創傷，除了來自於施暴者的行為外，還有來自社會上污名化的不友善環境所造成的二度傷害，讓受害者創傷復原的困難度增加。

由於性暴力受害者依創傷嚴重程度，有不同的復原歷程；但都可藉由認識與面對性暴力事件的創傷影響，以及陪伴、支持身心療癒、生活重建，同時營造「不歧視的家庭和社會環境」等各方面提供協助。

▲▼「阿嬤家－和平與女性人權館」特展《復援你的心－性暴力被害人創傷與復原》，讓大眾更了解性暴力被害者的復原與重建的方式，也了解如何協助、支持受害者。（圖／阿嬤家－和平與女性人權館）

▲透過特展，讓民眾更了解性暴力受害者的感受和需求。（圖／阿嬤家－和平與女性人權館）

從過去到現在，性暴力事件未曾消失，期望透過特展，讓民眾更了解受害者的感受和需求，也了解當生活周遭出現性暴力事件時，自己能夠如何協助受害者。《復援你的心－性暴力被害人創傷與復原》特展即日起至6月底在「阿嬤家－和平與女性人權館」舉行，現場還有中、英、日、韓語，4種語音導覽。

阿嬤家－和平與女性人權館
開放時間：周二到周六10:00-17:00
門票：30元/一人
館址：台北市大同區承德路三段32號5樓（近民權西路站）
連絡電話：02-25537133
春節閉館日：1/21(六)-1/27(五)

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