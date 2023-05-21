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「超商浩克」大鬧門市！遭警棍狂敲滿頭是血　超商：配合調查

▲▼「超商浩克」遭警棍抽打12下滿臉血　新影片瘋傳爆執法過當。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

▲「超商浩克」大鬧門市，最後遭警棍抽打12下滿臉血。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

記者蔡玟君／台北報導

桃園一名朱姓男子20日，疑因在超商情緒失控猛砸商品，還把趕來壓制的警方打到腦震盪，最後慘遭壓制、送辦，失控行徑被網友封為「超商浩克」，對此業者表示，持續配合警方調查。

超商回應，此案已持續配合警方調查，對於不明人士進入門市非理性行為，第一時間請警方協助並以門市夥伴人身安全為優先考量，後續將協助門市確保相關權益。

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▲▼「超商浩克」遭警棍抽打12下滿臉血　新影片瘋傳爆執法過當。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲朱姓男子因買不到想要的雞胸肉口味，在超商內情緒失控，除摔東西還攻擊前來制止的警察。（圖／記者沈繼昌翻攝）

此次事件源起於桃園一名朱姓男子20日，疑因買不到心儀口味的舒肥雞胸肉，在超商內情緒失控，先在超商摔東西、咆哮，店員報警後，甚至攻擊趕來處理的警察，導致警察受傷。

根據事發畫面，後來已經上銬的朱男坐在超商外面的台階上，嘴裡仍舊不斷咒罵、挑釁，進而遭到員警持警棍猛敲導致滿頭是血、躺臥在台階上休息，畫面也引發執法過當譴責聲浪。對此，桃園市警中壢分局局長唐嘉仁也說，員警使用警棍制止，後來朱男不斷挑釁，才導致員警情緒失控、過度使用強制力，釐清真相後，會秉持勿枉勿縱的原則究責，並加強同仁執勤訓練，避免再度發生類似情況。

朱男犯案後被帶到派出所，雖然製作筆錄時情緒不穩，不過後來冷靜了下來，對於自己的行為也深感懊悔，不斷向其他員警致歉，因為情緒失控而造成員警困擾。話雖如此，朱男的行為已造成超商損失、更有員警因此受傷，訊後被依照毀損、傷害及妨害公務等罪嫌送辦。

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