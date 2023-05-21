義大利東北部洪水釀14死　逾3.6萬人緊急撤離

Torrential rains devastated parts of Italy’s Emilia-Romagna region, killing 14 people and causing billions of euros worth of damage https://t.co/oxQLVAxwg6 pic.twitter.com/FIfmimT2xb — Reuters (@Reuters) May 20, 2023

文／中央社義大利吉布洛20日綜合外電報導

義大利官員今天表示，東北部地區的致命洪水已導致3萬6000多人被迫撤離家園。

▲義大利洪水。（圖／翻攝推特）

法新社報導，截至目前，本週的豪雨已造成14人死亡，艾米利-羅馬那大區（Emilia-Romagna）城鎮的街道都變成了河流。

隨著降雨持續增加，地方當局已將紅色天氣警報延長至明天。

義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）今天宣布，她將提前離開七大工業國集團（G7）峰會，以應對國內緊急狀況。

梅洛尼告訴記者，「坦白說，在如此艱困的時刻，我不能離開義大利那麼遠」。她不忘感謝5000名協助救災的救援人員與志工，以及伸出援手的G7領袖。

梅洛尼明天將親自視察部分受災最嚴重的地區。

艾米利-羅馬那大區在36小時內降下相當於6個月的降雨量，這場災難被稱為該國百年來最嚴重的水災。

洪水已在該地區造成超過305處土石流，並破壞500多條道路。

大區首府波隆那（Bologna）市長雷波爾（Matteo Lepore）表示，道路和基礎設施的修復預計需要「數月，在某些地方甚至可能需時數年」。