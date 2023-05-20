超商浩克道歉了！上銬狂喊「對不起」：造成你們的困擾

記者柯振中／綜合報導

桃園市28歲朱姓男子20日在超商失控砸東西，甚至還對到場處理的員警動粗，導致員警腦震盪，最後慘遭壓制、送辦。而事後他被帶到警局，情緒穩定下來後，也不斷對自己的行為致歉，不過事已至此，仍難逃法辦究責。

朱男20日上午跑去超商購買食物，卻因為愛吃的舒肥雞胸肉口味賣完，進而與店員發生爭執，店員眼見朱男處於失控邊緣，嚇得報警處理。

▲▼超商浩克在店內失控，還導致員警輕微腦震盪。（圖／資料照）



警方到場後發現，現場除了朱男愛吃的口味以外，還有香草口味的雞胸肉、存量也不少，但朱男仍不領情，在超商內失控摔東西、甚至動手痛毆員警，導致其中一名員警臉部擦挫傷、輕微腦震盪。網路上流傳一段說法，朱男疑似因為與女友分手、心情不佳，才導致整起事件發生。

事後有畫面流出，朱男已坐在外面的台階上，嘴裡仍舊不斷咒罵、挑釁，進而遭到員警持警棍猛敲導致滿頭是血、躺臥在台階上休息。畫面引發討論，有網友譴責執法過當，桃園市警中壢分局局長唐嘉仁也說，員警使用警棍制止，後來朱男不斷挑釁，才導致員警情緒失控、過度使用強制力，釐清真相後，會秉持勿枉勿縱的原則究責，並加強同仁執勤訓練，避免再度發生類似情況。

朱男犯案後被帶到派出所，雖然製作筆錄時情緒不穩，不過後來冷靜了下來，對於自己的行為也深感懊悔，不斷向其他員警致歉，因為情緒失控而造成員警困擾。話雖如此，朱男的行為已造成超商損失、更有員警因此受傷，訊後被依照毀損、傷害及妨害公務等罪嫌送辦。