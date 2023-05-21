「超商浩克」遭警棍連抽12下打到滿臉血　律師怒轟：這是私刑

記者林彥臣／綜合報導

桃園一名朱姓男子20日，疑因買不到香草口味的舒肥雞胸肉，在超商內失控猛砸商品，還把趕來壓制的警方打到腦震盪，不過另一段曝光的影片顯示，朱男已上銬坐在地上，卻仍遭警員持警棍抽打12下，當場頭破血流，有執法過當疑慮。對此，律師林智群表示，這已經不是執法過當問題，而是私刑。

律師林智群在臉書發文表示，「桃園浩克」先在超商摔東西、咆哮，甚至攻擊警察，導致警察受傷，這個階段，警察強制力處理，一定沒問題，不開槍就不算違反比例原則。

▲「超商浩克」遭警棍抽打12下滿臉血。（圖／翻攝自爆廢公社二館）



林智群接著提到，但當民眾已經坐在地上，已經確認其不會再攻擊警察，就算是他一直嗆聲說「要殺警察」，警察應該做的，是趕快錄音錄影存證，而不是動手。

林智群強調，「動手，已經不是執法過當問題，而是私刑了。」

網友對此回應表示，「贊同林律師的見解」、「一堆人還支持警察，看得心很累」、「後面的打擊真的是多的了」、「前面能理解警察的行為，但後面倒在地上還繼續就真的過頭了」、「警察如果不能控管情緒，對付更緊張的場合，實在不曉得怎麼做判斷？」

但也有網友反駁，「大家只在乎歹徒安危，警察的安危呢？寒了警察的心，以後警察出動，大家慢慢來就好」、「支持警察執法，不然殺警有樣學樣，前面對警察動手，已造成員警腦震盪，上次折損兩位員警還不夠嗎？」