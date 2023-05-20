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「超商浩克」遭警棍抽打12下滿臉血　新影片瘋傳爆執法過當

記者沈繼昌、柯沛辰／桃園報導

桃園一名朱姓男子20日疑因買不到香草口味的舒肥雞胸肉，在超商內失控猛砸商品，還把趕來壓制的警方打到腦震盪。稍早另一段影片曝光，可見朱男已上銬坐在地上，卻仍遭警員持警棍抽打12下，當場頭破血流，有執法過當疑慮。警方回應，當時朱男不斷咆哮挑釁，甚至揚言「我要殺了你們」，才導致員警一時情緒失控，將追究相關責任。

中壢派出所副所長賴柏仁表示，警方20日上午9點多接獲店員報案，稱長沙路一帶超商店內有一名男子揚言輕生且情緒激動，因此派員到場處理。不過，朱男出手攻擊員警，導致員警面部挫、擦傷，還有輕微腦震盪。經確認，朱男沒有飲酒，訊後依毀損、傷害、妨害公務等罪嫌移送桃園地檢偵辦。

▲▼「超商浩克」遭警棍抽打12下滿臉血　新影片瘋傳爆執法過當。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

▲▼朱男遭警棍抽打12下，當場頭破血流。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

▲▼ 。（圖／記者柯沛辰攝）

最早的流出影片是從店外拍攝，可見朱男情緒失控，不僅在店內大吼大叫，揮拳暴打警員，店內商品也散落一地。不過，另一段影片顯示，朱男已經被上銬，坐在超商店門外，但疑似與員警發生口頭爭執，遭警員持警棍抽打12下，當場頭破血流。

許多網友看完影片，紛紛留言「明顯執法過當了」、「人家現在完全沒有攻擊行為坐在地上，打什麼啊？」、「失去攻擊性反而加大力道」、「這不叫防衛了，這叫私刑」、「太扯了吧！應該是前面有被打到，心裡不爽」、「打成這樣是有什麼深仇大恨？」、「絕對支持警察正當防衛，但對方無攻擊意圖，警察這樣暴打太扯！」

▲▼ 。（圖／記者柯沛辰攝）

▲朱男滿臉是血，仰躺在超商門口的台階上。（圖／翻攝自記者爆料網）

不過，也有人持不同意見，「仇警言論大可不必」、「你們有看過店內監視器嗎，他前面狂揍警察耶」、「不知道留言的各位在現場會做何處置」、「他哪裡有恢復冷靜？他還在店外叫囂耶」、「他沒有配合將手放在背後，情緒激動的口語言詞，隨時可能再次演變成肢體暴力」。

網紅「巴毛律師」也在臉書發文指出，「我剛剛看了711肌肉男第二段，原本我只是覺得好笑，但第二段的內容超級扯，肌肉男已經坐在店外恢復冷靜...」、「說真的，如果肌肉男暴衝的時候使用警棍制伏，我完全贊成，但人家現在完全沒有攻擊行為坐在地上」、「請一定要對員警提告！」

▲▼「超商浩克」遭警棍抽打12下滿臉血　新影片瘋傳爆執法過當。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲警方公布店內監視器，當時朱男動手攻擊員警（影片詳見文末）。（圖／記者沈繼昌翻攝）

對此，中壢分局分局長唐嘉仁回應，朱男攻擊警員，導致其中一人頭部、面部受傷，另一人輕微腦震盪，之後被噴辣椒水雖一時停止行為，但仍於超商外持續咆哮，揚言「我要殺了你們」，以此方式不斷挑釁員警，且作勢再度站起。

唐嘉仁指出，當時員警立刻持警棍制止朱男行為，但朱男仍持續不斷以言語挑釁員警，致使員警一時情緒失控，過度使用強制力。後續警方將調查完整事件，釐清事實真相，秉持勿枉勿縱原則追究相關責任，同時會加強精進同仁執勤訓練，以避免事件再度發生。

▼員警面部、脖子遭抓傷，另一人輕微腦震盪。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

▲▼「超商浩克」遭警棍抽打12下滿臉血　新影片瘋傳爆執法過當。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲▼「超商浩克」遭警棍抽打12下滿臉血　新影片瘋傳爆執法過當。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲▼「超商浩克」遭警棍抽打12下滿臉血　新影片瘋傳爆執法過當。（圖／記者沈繼昌翻攝）

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