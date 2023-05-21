網紅直播PK「狂灌2公斤白酒」暴斃　好友心痛證實：火化了

▲中國網紅「三千哥」直播PK灌白酒，隔天暴斃家中。（圖／翻攝自微博）

記者柯沛辰／綜合報導

中國網紅「三千哥」15日晚間直播PK喝白酒，短短時間內灌下至少4瓶，不料隔天下午友人上門探視時，「三千哥」陳屍住處，已明顯死亡，在20日火化下葬。消息曝光後，令無數微博網友錯愕，還衝上微博熱搜，引發關注。

綜合陸媒報導，「三千哥」本名王Ｏ豐，今年34歲，住在江蘇省連雲港市，15日晚間直播PK喝酒，不料飲酒過量去世，在20日上午火化下葬。

某餐廳趙姓老闆受訪時表示，他是「三千哥」的好友，曾多次在影片中一起吃飯、喝酒，沒想到對方竟會以這樣的方式離世，「他是非常好的一個人，非常直爽。我得到消息後昨天（19日）連夜從蘇南趕回老家送他最後一程，從昨天到今天我一直沒睡覺。」

▲友人稱，他沒看前面直播，但後半段「三千哥」灌下至少2公斤白酒。（圖／翻攝自微博）

趙姓友人透露，「他16號凌晨1點多PK結束，到了下午1點的時候，發現人已經沒了（身亡）。他就是打PK，前面我不知道喝了多少，但是後面的影片我看他喝了差不多4斤（編按：中國1斤500克，約2公斤），先喝了3瓶沒有吐，第4瓶又喝了...」

火化當天，趙姓友人發布了一段悼念影片，內容寫道「今天來見你最後一眼，一路走好！願天堂沒有狠PK，沒有大白（白酒）...」

許多網友看完紛紛嘆息，「哎...不值得」、「咱就說你喝白開水誰又能知道」、「這種低俗又傷身的PK可以有律法管管嗎」、「最後他贏了嗎」、「真喝呀這是，實在人呀」、「喝那麼多，就是喝水也扛不住呀」、「這大哥太倔了，剛開始直播喝酒就被平台封了，結果他換了個賬號又繼續」引發熱議。

▼三千哥被封號後，又換帳號繼續直播。（圖／翻攝自微博）

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