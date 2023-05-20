百億「醫藥白馬股」遭掏空　河南前首富朱文臣失聯　

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大陸 大陸焦點 特派現場

前河南首富朱文臣失聯　掏空百億企業殘酷退市

▲▼ 大陸河南前首富朱文臣失蹤 。（圖／翻攝 百度）

▲ 大陸河南前首富朱文臣失蹤 。（圖／翻攝 百度）

記者任以芳／綜合報導

前河南首富朱文臣突然失聯，陸媒今（20）日消息指出朱文臣涉嫌掏空、虛增貨幣資金、併購案虛假記錄、虧損持續擴大等罪嫌，一手創辦的輔仁藥業從曾經的「醫藥白馬」淪落到退市危機。

陸媒報導指出，輔仁藥業發出公告，公司實控人朱文臣因涉嫌信披違法違規，已於4月3日被中國證監會稽查總隊立案。但截至公告日，稽查總隊尚未聯絡到朱文臣，陸媒報導也稱，「涉嫌掏空等罪嫌的朱文臣已經失聯。」

報導稱《立案告知書送達公告》披露之前，朱文臣一手打造的「醫藥白馬」輔仁藥業已收到最後通牒，因2022年年度經審計的淨資產為負值，被出具無法表示意見的審計報告，公司股票自5月4日起停牌。上交所將在公司股票停牌起始日後的15個交易日內，對其作出是否終止公司股票上市的決定。

年報顯示，輔仁藥業2022年營收約14.69億元（單位：人民幣，同下），同比減少2.9%，虧損超28億元。輔仁集團減持約3259.34萬股股票，已滑落至輔仁藥業第三大持股股東，其剩下的約3476.54萬股股票也已處於“凍結”狀態。

公開資料顯示，朱文臣發跡於河南三維藥業，透過仿製藥正式切入醫藥賽道。經過一定的資金積累，創辦瞭如今的輔仁集團，並一躍成為河南醫藥行業的企業代表，近年到處收購投資。

▲▼ 大陸河南前首富朱文臣失蹤 。（圖／翻攝 百度）

▲輔仁藥業登上中國化工業前一百強企業 。（圖／翻攝 百度）

根據中國醫藥工業資訊中心釋出的權威榜單《中國醫藥工業百強企業榜單》，2014年至2017年，輔仁集團均位列其中，分別排名第45位、第41位、第39位、第35位。2020年，輔仁集團還登上2019年度中國化藥企業TOP100排行榜，排名第37位。

當時的輔仁集團風光無限，2018年初市值接近150億元達到歷史高點，一度被市場當作價值成長的典範，被投資者冠以「白馬股」，朱文臣個人財富跟著暴漲，2012、2013年度分別以76億、80億財富榮登河南首富。

朱文臣龐雜的商業帝國並未得到有效管理，2019年爆發「分紅事件」，當時截至2019年一季度，帳上的貨幣資金顯示有約18.16億元（單位：人民幣，同下），卻無法完成6200萬元的分紅。

根據後來證監會的調查結果，輔仁藥業涉及多起資訊虛假、重大遺漏的違法行為。2020年10月，證監會出具行政處罰決定書，對輔仁藥業處以120萬元罰款，對輔仁集團處以60萬元罰款，對時任董事長朱文臣處以150萬元罰款，並決定對朱文臣採取10年證券市場禁入措施。

該行政處罰決定書指出，2015年到2018年，輔仁藥業分別虛增貨幣資金4.13億元、5.76億元、4.67億元和13.37億元，並切曝光開藥集團併購案存在的虛假記錄。至今，朱文臣行蹤成謎，難逃「掏空」上市公司嫌疑。

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