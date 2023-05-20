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第4波新冠疫情來襲！台大急診病患增　北榮院長：謹慎而不擔心

▲▼台大醫院與北榮攜手合作研究 。（圖／記者嚴云岑攝）

▲第4波新冠疫情來襲！台大急診病患增，北榮院長：謹慎而不擔心。（圖／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

新冠疫情反撲，疾管署副署長羅一鈞表示，Omicron已經進入第四波疫情，且到6月底都處於上升階段。台北榮總院長陳威明表示，在疫情最嚴峻時北榮的口號是「戒慎而不恐懼」，現在則是「謹慎而不擔心」。但由於現在已無專責病房，萬一不幸又有高齡長者確診，導致院內床位不夠時，相信台大醫院會伸出援手。

根據疾病管制署監測，4月底以來新冠疫情持續呈現上升趨勢，特別是上周（5/10-5/16）併發症通報每日平均新增154例，比起前一周上升33%；5月起本土併發症累計2,022例，其中1,010例（約50%）未打滿3劑疫苗，703例（約35%）未曾接種任何一劑疫苗。

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台灣教學醫院兩巨頭台北榮總與台大醫院今（20）日上午舉辦研究合作成果發表會，公布肝癌精準醫療、改善兒童聽損等4項重要研究。台大醫院院長吳明賢將合作比喻為「少林與武當的結合」，更對未來粒子合作樂觀其成，希望整合兩院研究人員執行計畫經驗，開創一加一大於二的效應。

吳明賢被問及如何看待第四波新冠疫情時提到，世界衛生組織雖在5月把新冠疫情排除在緊急公共衛生事件之外，「但不代表王子與公主可從此過著幸福快樂的日子」，近來急診處病人也有上升趨勢，除了新冠之外國人也需與很多病毒共存，因此持續監測社區疫情很重要。

吳明賢進一步提到，雖然台北市有很好的醫療量能，但當年台北市萬華爆發第一波群聚時，位於南區的台大醫院就首當其衝，當時也即時透過指揮中心調度，將訊息傳遞給在北區的台北榮總。

陳威明也回憶，當重症病患對台大病房與急診造成危機時，北榮便開設大量重症病房紓解量能，「我與吳院長一直保持24小時熱線暢通」，5月1日新冠疫情降級時，北榮的態度是「謹慎而不擔心」，相信未來若北榮有床位需求，台大醫院也會伸出援手，更期待之後能進行質子與重粒子治療合作，讓病患獲得最合適的而非最貴的治療。

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