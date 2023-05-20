惹怒解放軍和黨　脫口秀業者招聘人才急需「輿情、政府關係」

▲ 笑果文化招聘熟悉「黨務」員工 。（圖／翻攝 觀察者網）

記者任以芳／綜合報導

大陸知名脫口秀演員HOUSE（李昊石）近日疑在演出中以野狗比喻解放軍，被網友檢舉報，所屬笑果文化遭罰1400萬人民幣，連帶其他脫口秀節目暫停中止。昨19日大陸網友發現笑果文化的招聘訊息，工作內容需要與情蒐集、政府關係等經歷，目前招聘訊息遭刪除。

綜合陸媒報導，這一則招聘訊息5月19日，某公眾號發佈一則來自笑果文化的招聘訊息，指名要找尋「黨務主管」，主要功能協助建立集團基層黨組織標準化、規範化管理相關制度，指導、檢查基層黨組織工作和黨員管理工作。

其他職責還有，意識形態工作責任制落實檢查及彙報；組織對基層黨組織年度目標進行制定和考核，對基層黨組織書記履職情況進行考評；集團群團組織建設和管理工作；完成上級部門和領導交辦的其他工作。

該招聘訊息包括黨務主管、政府關係經理、輿情專員等，相應的招聘要求中多次提到政治意識強、具有大局意識、輿情敏感度高等字眼。外界推估，笑果過去從事自由創作產業，極少與官方打交道，未來公司策略將重新定位，必須要有跟上面能溝通的窗口。

▲知名脫口秀演員遭封殺。（圖／翻攝自微博）

HOUSE日前在演出時用「作風優良，能打勝仗」形容野狗，一名現場觀眾舉報「侮辱子弟兵」。大陸官媒《人民日報》、《新華社》已定性事件為「嚴重侮辱解放軍」。北京朝陽公安透過官微17日公布，由於事件造成惡劣社會影響，對演員李某某立案調查。甚至一名女網友使用「狗」的小貼圖也被帶回審訊。

據北京、上海兩地文旅局通報，此次叫停是因為上海笑果文化傳媒有限公司下屬全資子公司違反了相關規定，導致演出被叫停。同時波及其他脫口秀公司。

目前在笑果脫口秀小程序上，無法搜索到任何城市、任何日期的演出門票。舉例，單立人喜劇的小程序上的日曆中，也暫時購買的脫口秀門票的日期。貓頭鷹喜劇客服表示，「目前上海的演出是正常的，北京的已經暫停。」