一根針凍死癌症腫瘤！　70歲大爺症狀立刻緩解

記者任以芳／綜合報導

陸媒報導，年近70的王先生3個月前查出肺癌，病竈已發生擴散轉移，西安大興醫院醫生利用冷凍技術幫助該患者消滅腫瘤，而且只用了一根針。

報導稱，醫生把氩氣刀穿刺到右肺腫瘤部位後啓動氩氣，將病變組織整體冷凍至零下140℃到170℃。持續一段時間後關閉氩氣，再啓動氦氣恢複溫度。腫瘤細胞在超低溫狀态下破裂、崩解。術後，王大爺痛苦明顯減輕，恢復良好，但還需要長時間觀察，癌細胞是否復發。

▲ 大陸醫師使用一根針冷凍消滅腫瘤 。（圖／翻攝 D視頻）

據了解，西安這組醫療團隊使用創新的治療方案，主要透過超低溫冷凍技術，近2、3年大陸各地醫院開始實施，「冷凍微針消融術」進行治療，這種方法也叫「氬氦刀冷凍消融術」，利用超低溫將癌細胞凍死，使其完全滅活，創傷小且無疼痛。

報導稱，透過極低溫度能破壞腫瘤細胞的結構和功能，達到消滅腫瘤進一步生長和擴散，對腫瘤本身有著顯著的治療效果，也能最大程度保護人體周圍其他健康組織。

該患者在接受治療後，大陸網友也評論，「希望早日攻克癌症」，並且給患者和其家人極大的鼓舞。

目前，台灣也有使用這項治療技術，不納入健保給付，價格大約10到20萬台幣之間，如今「冷凍微針消融術」對於高齡患者、心肺功能不佳無法負荷手術及多發性肺腫瘤、癌症初末期患者，一種治療新選擇。