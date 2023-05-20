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「不可能已繼承5億！」高中生離奇亡　呂秋遠10點分析：太傻太天真

▲▼ 5億高中生 。（圖／突發中心翻攝）

▲賴男擁5億房產。（圖／突發中心翻攝）

記者朱祖儀／綜合報導

台中賴姓高中生擁5億房產，日前和代書助理夏男登記結婚，但2小時後墜樓身亡，此案件意外牽扯出賴家複雜的親子關係，引發社會關注。對此，律師呂秋遠指出，此案仍有許多謎團需解開，不過和繼承沒有太大的關係，「除非已經完稅、完成遺產分割協議，否則（賴男）不可能現在就已經繼承所謂5億的遺產」。

賴男4日上午和夏男登記結婚，豈料2小時後就從夏男10樓住家墜落送醫不治，賴母懷疑兒子遭到夏男謀財害命。而調查後意外發現，其實賴男是阿公和媽媽亂倫後生下的孩子，阿嬤得知後告阿公通姦，阿公則將原本三代同堂的全家人都趕出家門，只和賴男、賴男媽媽同住，這幾年也陸續把自己的財產贈與給賴男。

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▲剛辦完結婚就墜樓亡！高三男「擁上億房產」，母親悲痛控兒遭設計喪命。（圖／記者游瓊華翻攝、律師提供）

▲賴男離奇墜樓身亡。（圖／記者游瓊華翻攝、律師提供）

對此，呂秋遠在臉書列出10點分析，表示這個曲折離奇的真人實事還有很多謎團待解，但有些小知識必須讓大眾先知道，在法律上「孫子就是孫子」，除非先進行訴訟讓他變成兒子，否則孫子只能繼承1/12的遺產，孫女也是1/12，其他人各自繼承1/6。

呂秋遠也認為，整起案件和「繼承」沒有太大的關係，因為阿公才剛過世，除非已經完稅、完成遺產分割協議，「否則不可能現在就已經繼承所謂5億的遺產」。他指出，賴男得到的財產應該是這幾年的贈與，而非過世後的繼承，這是規避分配遺產與遺產稅很常見的方法。

呂秋遠列出10點法律小知識：

1.首先，媒體報導的許多「真相」，不是用詞不精確，就是事實有出入。如果要瞭解事實，請盡量閱讀判決書，而不是看報導就好。

2.繼承，就是由配偶、子女平均分配。賴老先生雖然曾經告過配偶離婚，但因為自己外遇生子，還把全家人趕出家門，因此並沒有成功。賴老先生的遺產，應該由妻子、四名子女、一名孫子（其實還有一名孫女）共同繼承，一共分成六份，孫子與孫女，是代位繼承，繼承次子那一份。

3.法律上，孫子就是孫子，除非先進行訴訟，才會變成兒子，否則孫子在法律上，就一直是孫子。孫子只能繼承1/12，孫女繼承1/12，其他人各自繼承1/6。這件案子，與繼承沒有太多關係，既然公公才剛過世，除非已經完稅、完成遺產分割協議，否則不可能現在就已經繼承所謂5億的遺產。

4.公公給孫子的財產，其實是這些年來的贈與，並不是這次的繼承。陸續分批贈與，只要繳交贈與稅，其實是規避分配遺產與遺產稅很常見的方法，比遺囑還好用。遺囑還有特留分，但是生前分批贈與，其他繼承人都拿不到。

5.法律上，要把自己的孫子變成兒子，並沒有這麼容易。就算每個人都知道，這是兒子，不是孫子，但必須先提告否認婚生子女的訴訟，而且是由次子、媳婦，或以未成年子女名義提出，驗過DNA以後，確認不是次子的婚生子女，再由公公認領變成兒子。這很八點檔，但一點也不複雜，法律上有程序可以處理。

6.謀財害命這種事，雖然未經證實，但是請記得，這與同性婚姻無關。異性謀財害命的情況也屢見不鮮。

7.成年年齡，是18歲，可以自主決定婚姻。這件社會新聞，與人的貪念有關，但是與成年年齡是18歲沒有太多關係。有些人，到了48歲，也是把婚姻當兒戲。

8.贈與、繼承的財產，配偶在離婚的時候不能參與分配，只能在配偶死亡的時候分配。所以，如果不能白頭偕老，而且確定比對方晚死，千萬不要為了錢與二代結婚，二代的錢，既然是二代，多數就是父母繼承或贈與，離婚的時候都分不到。

9.謀殺配偶，並不能取得任何遺產，因為這是法定剝奪繼承權的事由。一旦殺害配偶或親人，原本有的繼承權就會喪失。如果結婚兩小時，配偶就離奇死亡，還以為可以順利取得繼承財產的權利，這不是太天真，就是太傻。

10.把錢花完，這些錢叫做財產。把錢留給下一代，這些錢叫做遺產。讓自己花掉自己賺的財產，請不要想著要留多少遺產，多數時候，遺產是壞事，不是好事。

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