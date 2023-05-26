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啤酒未被下毒！　5億高中男「體內是否有毒物反應」將成關鍵

▲▼據了解，賴姓高中生墜落處早已沒有雜草，當天也沒有鄰居聽到，有共犯的機率非常小。（圖／ETtoday資料照）

▲▼據了解，賴姓高中生墜落處早已沒有雜草，鄰居當天並沒有聽到爭吵聲。（圖／ETtoday資料照）

記者鄧木卿／台中報導

台中市賴姓高三男學生獲得父親贈與市值約5億的房產，4日和夏姓地政士助理員去戶政所辦理結婚登記，2人回家1個小時後，賴男從10樓墜落，引發賴母指控夏男謀財害命，案件過了22天，死因仍是謎，法醫高大成曾研判，死者生前可能遭下毒，墜落處雜草才枯萎，甚至有共犯。但據了解，高中生陳屍地點2個月前就沒有雜草，事發當時，鄰居也沒有聽到爭吵聲，當天只有賴男、夏男進屋，目前靜待法醫公布賴男體內有無藥物毒物，才能釐清一切。

▲▼據了解，賴姓高中生墜落處早已沒有雜草，當天也沒有鄰居聽到，有共犯的機率非常小。（圖／ETtoday資料照）

賴男在父親生前就陸續獲得贈與30筆房產，賴父3日告別式火化，4日原本要抱著父親骨灰罈進塔，結果賴母找不到賴男，不久就接到警方電話，兒子倒臥在夏男住處的社區大樓外，從10樓墜落，送醫後顱內出血致死，由於辦理房產過戶一事，全是夏姓父子辦理，加上夏男4日帶著兒子去辦結婚，因此懷疑夏男覬覦兒子財產，謀財害命。

▲▼據了解，賴姓高中生墜落處早已沒有雜草，當天也沒有鄰居聽到，有共犯的機率非常小。（圖／ETtoday資料照）

疑點重重的命案引發社會各界高度矚目，但已過了22天，案情仍不明朗，法醫高大成21日接獲家屬委託，前往殯儀館相驗發現，賴男從10樓墜樓，竟無顱內出血及腹部出血，而且只有右手閉鎖性骨折，與一般墜樓死者狀況並不相符，大膽認為嫌犯應是先在10樓下毒後，再移至低樓層丟下樓。

▲▼據了解，賴姓高中生墜落處早已沒有雜草，當天也沒有鄰居聽到，有共犯的機率非常小。（圖／ETtoday資料照）

高大成還前往社區大樓調查，發現墜落處的雜草枯萎，可能是生前被下藥，墜樓後吐出有毒物質造成，而且嫌犯作案如此縝密、天衣無縫，不排除有共犯，建議檢警逐層採集指紋。

▲▼據了解，賴姓高中生墜落處早已沒有雜草，當天也沒有鄰居聽到，有共犯的機率非常小。（圖／ETtoday資料照）

據夏男說法，4日當天，他和賴男騎了一上午車，回家後要先洗澡，洗澡前，他看見賴男獨自在客廳喝啤酒，可能是因為父親過世心情不佳，不料，他洗完出來就不見賴男了。

警方在夏男10樓住處內未發現有打鬥、血跡或是拖行跡象，陽台的欄杆上，則採到賴男手部和鞋子痕跡，賴男墜落處離大樓建築約3公尺，這些鑑識報告都已送交檢方。

從社區監視器發現，夏男、賴男2人進電梯、進屋子，2人互動沒有異狀，也沒有第3人，樓梯間也沒有看到2人步行的身影，社區住戶從2樓至10樓都被警方逐一訪查，事發當時，沒有住戶有聽到爭吵聲。

至於死者墜落處的雜草枯萎一事，從社區監視器可看出，早在2個月前，該倒臥處早就寸草不生了。

警方一開始就在桌上的啤酒罐採集到賴男DNA，確定賴男有喝過，啤酒罐內並沒有藥物或毒物反應，至於賴男體內有沒有毒物反應？必須等法醫的檢驗報告，賴男體內有無藥物毒物反應，將成為夏是否涉案的關鍵證據。

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