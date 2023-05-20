啦啦隊正妹「小珍奶」福利片一彎腰領口看光　粉絲怨：害我沒睡

▲中華職棒味全龍啦啦隊新進練習生「小珍奶」，又被稱為科技業女神。（圖／翻攝自instagram／bubbletea_wang）



記者林彥臣／綜合報導

中華職棒味全龍啦啦隊新進練習生「小珍奶」因為曾在科技大廠華碩任職，因此被稱為「科技業女神」，她日前在IG上發布一則自己賣力應援的影片，做到一個彎腰動作時，因為小可愛的領口太鬆了，導致長輩「出門見客」。還有粉絲因此留言抱怨自嘲，害他整晚沒睡覺。

「小珍奶」在IG上發文表示，「咱們今天桃園戰完，就要跟著珍奶列車前進後山花蓮啦！三天都在不見不散，小珍奶點點名！不能來的自己留言請假唷。」

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隨後，「小珍奶」再附上福利片，是她跳著味全龍的應援曲《安打歌》，並且將跳舞的影片以慢動作播放，只見她傲人的上圍隨著舞步讓下震動，跳到彎腰的動作，還因為小可愛領口太鬆，「長輩」掉出來見客。

▲「小珍奶」賣力應援，沒注意到自己一彎腰就「放福利了」。（圖／翻攝自instagram／bubbletea_wang）



粉絲在「福利片」的下方回應留言表示，「可..可惡，怎麼關不掉」、「為什麼我看了快半小時」、「小珍奶害我整晚都沒睡」、「珍奶超美的，我會挺妳到底，不離不棄」、「我只看到幸福的時刻」、「加油，有你的應援我精神百倍」。

原始影片