　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

啦啦隊正妹「小珍奶」福利片一彎腰領口看光　粉絲怨：害我沒睡

▲▼中華職棒味全龍啦啦隊新進練習生「小珍奶」，又被稱為科技業女神。（圖／翻攝自instagram／bubbletea_wang）

▲中華職棒味全龍啦啦隊新進練習生「小珍奶」，又被稱為科技業女神。（圖／翻攝自instagram／bubbletea_wang）

記者林彥臣／綜合報導

中華職棒味全龍啦啦隊新進練習生「小珍奶」因為曾在科技大廠華碩任職，因此被稱為「科技業女神」，她日前在IG上發布一則自己賣力應援的影片，做到一個彎腰動作時，因為小可愛的領口太鬆了，導致長輩「出門見客」。還有粉絲因此留言抱怨自嘲，害他整晚沒睡覺。

「小珍奶」在IG上發文表示，「咱們今天桃園戰完，就要跟著珍奶列車前進後山花蓮啦！三天都在不見不散，小珍奶點點名！不能來的自己留言請假唷。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

隨後，「小珍奶」再附上福利片，是她跳著味全龍的應援曲《安打歌》，並且將跳舞的影片以慢動作播放，只見她傲人的上圍隨著舞步讓下震動，跳到彎腰的動作，還因為小可愛領口太鬆，「長輩」掉出來見客。

▲▼中華職棒味全龍啦啦隊新進練習生「小珍奶」。（圖／翻攝自instagram／bubbletea_wang）

▲「小珍奶」賣力應援，沒注意到自己一彎腰就「放福利了」。（圖／翻攝自instagram／bubbletea_wang）

粉絲在「福利片」的下方回應留言表示，「可..可惡，怎麼關不掉」、「為什麼我看了快半小時」、「小珍奶害我整晚都沒睡」、「珍奶超美的，我會挺妳到底，不離不棄」、「我只看到幸福的時刻」、「加油，有你的應援我精神百倍」。

原始影片

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
5億高中生「親爹偷吃被認證」！
獨／台北101吃到飽餐廳「饗」終於來了！
中職史上首次！兄弟4本土投手「無安打比賽」
獨／5億高中生詭異亡　家屬曝「都是大人在造孽」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

啦啦隊正妹「小珍奶」福利片一彎腰領口看光　粉絲怨：害我沒睡

新莊單親童肚子餓…超商向路人乞討便當　教育局緊急回應

《文創法》剛通過！二手票平台推「數位商品套餐」加價　鄉民傻了

57歲vs.17歲！　邰智源「高年級橄欖球隊」打真的　40年回憶熱血達陣

鋒面挹注全台水庫1795萬噸　南部進帳少待解渴

國台辦談WHA「稱對台灣骨肉天親」！疾管署深夜3點駁斥：嚴正抗議

「同性配偶能收養子女」法案　爭議點一次看

徵管家「日薪1000+餐食」　工作細節曝光！一票人喊扯：徵爸媽？

快訊／YouBike系統遭攻擊！2.1萬筆交易外洩　北市：小心追繳詐騙

新北「超正檢察官」脫下法袍！IG分享每日氣質穿搭

高三男繼承父5億房產　登記結婚2hrs後墜樓亡

起底5億高中生「阿公變爸爸」　複雜身世曝！姑：要叫他什麼

最強老爸吃早餐突有怪聲 見汽車衝來秒拉兒跳開！

超哥開藍寶堅尼撞騎士 拿6千和解仍被報警怒了

男疑不滿湯罐要自行歸還　怒罵店員＋規定日文道歉

強烈雷雨帶「持續長大」　颱風瑪娃最快20日晚生成

5億高中男亡「尪30萬元交保」　母慟遭害命：2個月父子都走了

嬤爬高曬衣梯子突倒地！　3歲小英雄「冷靜幫救援」

《營業中2》班底沒鬼鬼！炎亞綸「哭慘」　鹿希派年收4.5位數...曾沛慈：不用報稅？

萌貓放飯前被要求握手　牠不耐煩狂喵：給偶飯

啦啦隊正妹「小珍奶」福利片一彎腰領口看光　粉絲怨：害我沒睡

新莊單親童肚子餓…超商向路人乞討便當　教育局緊急回應

《文創法》剛通過！二手票平台推「數位商品套餐」加價　鄉民傻了

57歲vs.17歲！　邰智源「高年級橄欖球隊」打真的　40年回憶熱血達陣

鋒面挹注全台水庫1795萬噸　南部進帳少待解渴

國台辦談WHA「稱對台灣骨肉天親」！疾管署深夜3點駁斥：嚴正抗議

「同性配偶能收養子女」法案　爭議點一次看

徵管家「日薪1000+餐食」　工作細節曝光！一票人喊扯：徵爸媽？

快訊／YouBike系統遭攻擊！2.1萬筆交易外洩　北市：小心追繳詐騙

新北「超正檢察官」脫下法袍！IG分享每日氣質穿搭

啦啦隊正妹「小珍奶」福利片一彎腰領口看光　粉絲怨：害我沒睡

新莊單親童肚子餓…超商向路人乞討便當　教育局緊急回應

安迪沃荷「橘色王子」涉侵權　美最高法院判攝影師勝訴

《文創法》剛通過！二手票平台推「數位商品套餐」加價　鄉民傻了

57歲vs.17歲！　邰智源「高年級橄欖球隊」打真的　40年回憶熱血達陣

日相岸田：G7一致認為「台海穩定」　對區域和平至關重要

5億高中生命案「檢討同婚制度」　美女律師怒嗆：搞錯方向！

對朋友最好的3大星座！Top 1超講義氣，兩肋插刀也無條件支持你

白宮：「美日印澳」四方安全對話　領袖將在G7場邊會談

諾貝爾獎文學獎得主莫言　自承用ChatGPT寫講稿

店員顧客打群架影片曝！　餐廳驚現「神力女超人」嗨翻全場

生活熱門新聞

新北「超正檢察官」脫法袍！IG分享每日穿搭

桃園「這所大學」學生沒畢業就被業界搶光！

日月潭纜車驚見情侶口愛　九族文化村傻眼

第4波疫情反撲！醫院個案暴增34％　醫示警：快把口罩戴回來

日本旅遊「台人1舉動」超級沒禮貌！噴香水也犯大忌

吃飯照被PO到9萬人社團！他決定提告了

快訊／「7縣市」續發豪雨特報

八大妹遭潑熱湯「恐毀容」！最新自拍照曝

台灣最強美魔女？　網一看她近照驚呼：哪買的仙丹

早餐店「最強瀉藥」秘密是它！專家：有助減肥

天選之人「5月一堆中鏢」　全場有感：生不如死

即／高雄3區5／31停水23hrs　9400戶受影響

路上撿到台積電手機！內行驚吐恐怖後果

失聯10年　被塞書包的弟弟找到了

更多熱門

相關新聞

高嘉瑜被抓包「兼職啦啦隊」　天母胖虎是她…

高嘉瑜被抓包「兼職啦啦隊」　天母胖虎是她…

「港湖女神」民進黨立委高嘉瑜熱愛唱歌，但最近卻被發現偷偷兼職「啦啦隊員」，引發PTT鄉民熱烈討論。高嘉瑜27日在臉書PO出啦啦隊員小映的照片，自嘲「隱藏技能曝光、不只會唱歌」，還有不少人詢問她何時開始兼職職棒啦啦隊員。

關鍵字：

科技業女神味全龍啦啦隊小珍奶

讀者迴響

熱門新聞

5億高中生家庭超複雜　關係圖一次看懂

真實版SOD！日25歲女消防員「深夜激戰」男同事

老闆「射進果汁」給員工喝　男刺殺復仇

新北「超正檢察官」脫法袍！IG分享每日穿搭

新北幼園師餵藥3幼童！驗出2種藥竟有「四級毒品」

起底5億高中生…「阿公變爸爸」！複雜身世曝光

詩亞提告《小姐不熙娣》Pag！患憂鬱症：抹黑讓我病情加重

5億高中生親爹偷吃被認證！元配扮柯南怒告

5億高中生婚後亡！律師點「3問題」：2小時也可繼承

32歲抖音網紅鋸條插老婆雙眼　懊悔割腕自縊亡

5億高中生墜亡！「阿公」前一天才火化

男友換電動車！妹子哀喊「2狀況」：想念油車了

9歲女童遭綁失蹤　他看Netflix意外找到人

《不熙娣》Pag被提告「立刻打電話」　詩亞：別想私下解決

媽媽肚內臍帶扭轉54圈成「麻花」　34周剖腹撿回女兒一命

更多

最夯影音

更多
高三男繼承父5億房產　登記結婚2hrs後墜樓亡

高三男繼承父5億房產　登記結婚2hrs後墜樓亡
起底5億高中生「阿公變爸爸」　複雜身世曝！姑：要叫他什麼

起底5億高中生「阿公變爸爸」　複雜身世曝！姑：要叫他什麼

最強老爸吃早餐突有怪聲 見汽車衝來秒拉兒跳開！

最強老爸吃早餐突有怪聲 見汽車衝來秒拉兒跳開！

超哥開藍寶堅尼撞騎士 拿6千和解仍被報警怒了

超哥開藍寶堅尼撞騎士 拿6千和解仍被報警怒了

男疑不滿湯罐要自行歸還　怒罵店員＋規定日文道歉

男疑不滿湯罐要自行歸還　怒罵店員＋規定日文道歉

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面