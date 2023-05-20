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諾貝爾獎文學獎得主莫言　自承用ChatGPT寫講稿

▲▼諾貝爾獎文學獎得主莫言。（圖／翻攝自微博／莫言）

▲諾貝爾獎文學獎得主莫言。（圖／翻攝自微博／莫言）

中央社

2012年獲得諾貝爾文學獎的中國作家莫言，近日在一場頒獎典禮公開坦承他稱讚文壇好友余華的致詞，是透過聊天機器人協助完稿，事後在社群引發熱議，莫言此舉被質疑有違法違規之嫌。

據香港南華早報（SCMP）19日報導，「收穫雜誌」16日在上海舞蹈中心舉辦65週年慶典，中國知名小說家余華的著作得獎，好友莫言受邀出席這場文壇盛事並頒獎給他。

據報導，眾所周知，莫言和余華是焦孟不離的好友，又是文學創作領域一較高下的對手，兩個文壇巨星同台，備受矚目和期待。

莫言致詞說，獲得這個獎項的得主非常傑出，「當然他也是我的摯友，卓越不凡，所以我必須也得如此」。

莫言表示，數日前琢磨著按照傳統改寫點東西稱讚余華，但苦思好幾天毫無頭緒可言，於是請教博士生如何使用聊天機器人ChatGPT。

這位諾貝爾文學獎得主坦承，他讚美余華的講稿由聊天機器人起草，台下觀眾無不大吃一驚。

莫言表示，他給學生一連串的關鍵詞彙如「拔牙」，因為余華曾是執業的牙科醫師，還有余華這回得獎著作的書名「文城」；須臾之間，聊天機器人生成數千個莎翁風格的溢美之詞。

雖然是首位公開承認使用聊天機器人代筆的諾貝爾獎得主，不過莫言強調，他的所有文學創作都是出於自己手筆。

這段頒獎實況影片經網路廣傳後引發熱議，登上微博熱搜榜。不少中國網友對於莫言探索新科技的開放態度留下深刻印象，並且對於人工智慧（AI）幫助作家啟發靈感及有助於創作表示樂觀其成。

不過ChatGPT是由微軟贊助的OpenAI研發，目前中國還無法連結使用，有網友認為莫言顯然違規使用，如此可能導致OpenAI對他採取法律行動。南華早報已連繫OpenAI予以置評。

此外，在中國使用ChatGPT必須連結外網，但中國政府向來禁止翻牆，若莫言和他的學生因翻牆被抓，可能面臨罰款甚或監禁的處罰。

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