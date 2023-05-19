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僑委會短片徵選世新舉辦精彩落幕　國際學生展現多元影像創作

圖說：來自馬來西亞的戴境吟以紀錄大學四年的成長歷程的影片「為我的畢業，倒數100天」奪下比賽冠軍。（圖／世新大學提供）

▲ 來自馬來西亞的戴境吟以紀錄大學四年的成長歷程的影片「為我的畢業，倒數100天」奪下比賽冠軍。（圖／世新大學提供，下同）

文、圖／公共事務室

中華民國僑務委員會於5月19日（週五）在世新大學舉行2023年「聽僑生說故事」短片徵選比賽頒獎典禮，活動吸引了來看馬來西亞、越南、香港、印尼、緬甸等各國僑生，共計183件作品報名參賽，由國立政治大學戴境吟以「為我的畢業，倒數100天」獲得冠軍，國立臺灣藝術大學張桐俊、中國科技大學李達峰、私立慈明高級中學黃菲菲分別以「人生分道線」、「閃耀號」、「SMKdiTiwan :台灣最美的風景」奪下亞軍、季軍及殿軍，這些短片作品充展現臺灣多元文化和教育魅力的獨特視角。

僑委會阮昭雄副委員長致詞時表示，僑生與一般學生有所不同，擁有自己的僑居地，然而，一旦踏上這片土地，就會發現臺灣就像第二個家，各種社交媒體平台和數位工具的普及，透過說故事的方式，可以以生動有趣的方式傳達對臺灣的愛與感受，也讓自己的創意和經驗被更多人所了解，僑委會將繼續提供各種支持和資源，鼓勵僑生來臺灣學習並實現夢想。

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承辦單位世新大學陳清河校長認為，「僑生說故事」的活動讓大家把心裡想說的故事用影像說出來，透過這些感人的影像故事，不僅能深切感受到僑生們在台灣的學習歷程與成長，提供一個展示僑生創作才華和臺灣學習體驗的平台，促進不同國籍學生間的交流、了解，也進一步豐富臺灣的國際教育環境，加強僑生與臺灣社會的連結。

圖說：獲得殿軍是就讀高中的印尼僑生黃菲菲，由於得到許多人的幫助，參賽動機就是想用影片跟臺灣說謝謝。（圖／世新大學提供）

▲ 獲得殿軍是就讀高中的印尼僑生黃菲菲，由於得到許多人的幫助，參賽動機就是想用影片跟臺灣說謝謝。

除了僑委會阮副委員長、王怡如副處長等人外，海外在臺僑生校友聯合總會林狄總會長、緬甸在臺校友聯誼會黎順發理事長、寮都在臺僑生校友會黃植生會長、果邦學校臺灣校友會唐振東理事長、中華曼德勒孔教校友會張立和理事長、高棉在臺僑生校友會吳鴻發副會長、緬甸腊戌果文中學旅臺校友會曹興昌副會長、印尼在臺大專校友會金翠萍秘書長、馬六甲培風中學臺灣校友會李正治理事、世新大學馬來西亞校友會張文盈會長等僑界人士均出席頒獎典禮，也表示衷心祝賀獲獎的同學，更期許這樣的活動能持續舉辦，為僑生們提供更多展示自我的機會，透過彼此的故事，凝聚僑生群體，共同為臺灣的多元文化交流做出貢獻。

來自馬來西亞的戴境吟以充滿回憶的影片「為我的畢業，倒數100天」奪下冠軍，影片紀錄了大學四年的成長歷程和努力，充斥著讓人回味的片段和回憶，象徵著她勇於追求夢想、不斷學習和成長的精神。戴境吟表示，希望以影片最後的「大膽無畏，放肆逐夢的」這句話，送給所有來臺灣學習的僑生們，都能繼續勇敢追求夢想。

馬來西亞僑生張桐俊獲得亞軍的作品「人生分道線」，透過影片中兩位主角面臨畢業後是留臺還是回國的選擇，引發了觀眾對於海外僑生求學畢業的思考，每個人都可能面臨著留在當地發展或回到自己國家的抉擇，這個議題觸動了人們對於僑生的心靈共鳴，讓他們思考自身的價值觀和未來的發展方向。

季軍作品「閃耀號」講述香港僑生李達峰帶領著來自不同國家的朋友進行說走就走的旅行，每個地點都充滿了新奇和驚喜，旅程中所遇到的每一位外國學生都承載著獨特的背景和經歷，讓他不由得想知道生活在如此美好的環境下，是否外國學生都能夠享受到相同的自由？這段旅程不僅是對美麗風景的探索，更深入探討和思考外國學生的自由與平等的議題。

「聽僑生說故事」短片徵選活動展現了僑委會對於僑生群體的重視與支持，期待未來能有更多的機會和平臺，讓僑生們能夠分享彼此的故事，彰顯他們在台灣學習的精彩旅程。

圖說：頒獎典禮結束，所有與會來賓與得獎者大合照。 （圖／世新大學提供）

▲ 頒獎典禮結束，所有與會來賓與得獎者大合照。

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