「天坑特斯拉」建商4建案全遭停工　搶險計畫今送達縣府拚復工

▲豐邑建設證實「天坑特斯拉」已於 5月 17 日與車主達成協議，全數由豐邑先行承擔。（圖／記者陳凱力攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹縣竹北市「豐采520」建案工地在昨天凌晨未經報准擅自施工，建商豐邑建設因此遭縣府勒令於新竹縣4所建案全面停工。豐邑建設今（19日）將搶險計畫書送抵縣府，縣府將在22日由專案小組嚴格審查該計畫，若未能通過，4建案工地將繼續停工。

縣府表示，「豐采520」建案工地因施工不慎，於4月27日造成一旁莊敬六街道路坍塌，縣府隨即勒令該建案工地停工，並在5月10日緊急會議上要求豐邑建設在10日內、5月19日前提報救災搶險計畫。

▲豐邑建設今日已將搶險計畫送達縣政府。

不料，「豐采520」建案工地昨天凌晨在未經核准下，擅自於地下室灌漿，縣府隨即勒令豐邑建設於新竹縣的4處建案即起無限期停工，並依違反《建築法》擅自施工和破壞路面等事由，開罰起造、承造以及監造人各6萬元。

縣府工務處今日下午，已收到豐邑建設提送事發原因、搶修、搶險及道路安全維持計畫書，並將在22日由專案小組從嚴審查。計畫書內需含經分析彙整過的有意義數據資料、水位監測與透地雷達分析等相關內容，供專案小組研議判讀，確實找出坍塌問題根源，如經審查通過，將請豐邑建設盡速依計畫書辦理搶修、搶險，如未通過則將要求豐邑建設所有在新竹縣的建案持續停工，至搶險計畫審查通過為止。

縣府「豐采520」專案小組會議，由縣府人員、政風處、行政處（法制）、竹北市公所、里長，以及建築師、大地技師、土木技師、教授等專家學者組成。

豐邑建設今日下午也發表回應表示，針對各界對豐邑建案周邊道路地質安全的擔心與困擾，社會大眾都希望可以更清楚掌握自己身家財產的安全性，因此豐邑機構執行長劉純芳重申全力配合縣府接受檢調調查絕不迴避責任外，再次針對近日紛擾問題重點說明與表達歉意。

豐邑機構執行長劉純芳指出，自民國 108 年 6 月起即已設置「安全監測系統」，進行《沉陷觀測點》、《鄰房傾斜計》、《水位觀測井》三項重點，每週進行二次安全監測，今年5月 15 日開始，更是自發性增加為2天一次的加強監測，監測數據同時回報竹北市公所備查，以利公所因應採取措施，主因除主動回報基地安全數值外，仍須顧慮基地外土地管理非民間機構得處理，故而竹北市公所可以根據 5 月 17 日安全監測系統觀測報告，發現勝利二路因沉陷觀測點數據異常，接近警戒值，經評估安全考量後立即進行相關道路封閉措施，僅留住宅一側人行道可通行，針對圍繞建案的勝利一路採取人行道白線內「預防性」封閉。

至於眾所關切的特斯拉車主損失問題，劉純芳表示，豐邑積極與車主溝通完成，在「縣府鑑定道路塌陷原因報告出爐前」，基於善意方的責任釐清前題，已於 5月 17 日與特斯拉車主達成協議，車主的損失已全數由豐邑先行承擔，然因考量無辜受損民眾的隱私權，故未主動向外公告說明，請社會大眾相信該公司負責之態度。

關於地方質疑建商私自復工一事，豐邑機構執行長劉純芳澄清，由於基地週邊道路無故塌陷問題還無法掌握實質肇因下，再因汛期將至對於地質安全影響甚鉅、不容忽視，故而公司第一要務必須先就基地工程進行安全檢查，猶如防颱措施一般，考量目前整棟大樓的重量都是靠現有未全數完成的」基礎結構」承受其重量，必須在此時儘可能加固補強，以降低間歇性、長時間雨勢頻增造成建築結構及週遭環境產生的危險。

在此特別呼籲社會大眾重視豐邑此舉之必要性。另外，豐邑表示為爭取汛期將至可能造成的災害,，除自身採取「預防性」基礎補強外。今日仍將依計劃正式向主管機關提出搶險計劃。

由於事件發生以來，豐邑機構顯少向外說明，深受各界誤解，向來低調的豐邑開始主動發佈新聞回報社會大眾各項工作進度，更期盼堅持本業、承擔所有必要之責。