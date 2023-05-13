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手機常用功能「男友LINE突跳1畫面」！妹子秒噴綠光了

▲▼LINE,手機,貼圖（圖／記者劉維榛攝）

▲原PO「靠1畫面」，抓包男友與前女友藕斷絲連。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

滑手機看到有趣影片或文章，許多人都會分享給親友！然而一名妹子抱怨，幫男友把東西分享到LINE，結果iPhone內建會跳出常聯絡、分享的聯絡人，而原PO看到第一個頭像竟是前女友，氣得她逼問原因，然而男友潦草帶過一切。文章曝光後，網友也搖頭直呼「常傳或是最近傳送過的，沒其他可能！」

一名女網友在Dcard表示，最近幫男友分享東西到LINE時，內建跳出來的「建議聯絡人」讓她氣炸了，第一個竟是前女友。對此，原PO篤定直呼，男友與前女友一定有在聊天。

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原PO氣得質問，但男友堅稱沒有聊天，頻頻想潦草帶過這話題，令原PO半信半疑之外，更直言心中還是有疙瘩，因此想問大家怎麼看？

文章曝光後，底下網友直言根本證據確鑿，「對，是常聊天或是常分享東西的人」、「是最近有分享的，不一定是常聊天的」、「不管分享還是聊天，總之有聯絡吧？我剛剛按分享第一個是我男友，後面的都是閨蜜朋友」、「常傳或是最近傳送過的，沒其他可能」、「常聯絡聊天的人會跳出來喔」。

事實上，原PO抓包男友與前女友有互動的關鍵，就是照片按下分享後，就會冒出最近曾互動的聯絡人，至於該如何關閉？只要簡單3步驟，如此一來就能隱藏「聯絡人建議名單」，操作如下：

►打開設定→Siri與搜尋→分享時顯示，關閉後就完成了。

▼3步驟秒關閉。（圖／記者劉維榛攝）

▲▼ 。（圖／記者劉維榛攝）

▼關閉前後，差異就是聯絡人不見了。（圖／記者劉維榛攝）

▲▼ 。（圖／記者劉維榛攝）

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