朝NCC大門潑綠漆挨告毁損　市議員參選人獲不起訴...理由曝光

▲國民黨人楊植斗去年到NCC門口潑綠漆表達不滿。（資料照／楊植斗提供）

記者劉昌松／台北報導

2022年地方九合一大選前，國民黨台北市議員參選人楊植斗，認為NCC(國家通訊傳播委員會)對媒體人周玉蔻的不實言論只輕罰40萬元，已成民進黨打手，跑到NCC大樓，朝門口玻璃潑灑綠色油漆，被依毀損罪依法移送。台北地檢署認定，油漆經清理後，並不會造成實質損害，19日將楊植斗處分不起訴。

媒體人周玉蔻在台中第二選區立委補選時，多次發表辛辣言論引發熱議，其節目《辣新聞》因此遭民視取消聯播，NCC事後也對《辣新聞》的播出內容未經查證一事，開罰40萬元。

▲楊植斗潑漆後被依毀損罪移送法辦，結果獲處分不起訴。（資料照／記者劉昌松攝）

但楊植斗不滿，認為選前的不實謠言，選後只輕罰40萬，若沒人採取行動，周玉蔻最近的案子(針對前中國小姐張淑娟滾床單的影射)可能也要拖到明年(2023)才辦，「這樣的NCC甘淪民進黨打手，腦中眼中都是綠色，就讓我來幫你們服務，把辦公室全漆成綠色算了！」於是跑到NCC朝大門潑漆。

楊植斗當時在自己臉書寫下，「我做事、我負責，抗議NCC無能失職，沒能阻止媒體造謠影響選情，偷走我們的民主，請NCC重罰民視，並加速審議張淑娟女士的案子，讓周玉蔻這種人滾出媒體才是NCC該做的事。」事後楊植斗被移送台北地檢署獲檢察官諭令請回。

檢方調查後，認為他的作法未構成毀損，將他不起訴處分。