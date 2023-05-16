硬皮鯊超糗片！跑山打滑撞飛70萬移動測速相機...引擎蓋還被砸中

記者陳以昇／新北報導

新北市三峽警分局在台7乙線執行防飆測速照相勤務時，一部白色硬皮鯊過彎疑入彎速度過快，加上閃避前方機車，造成失控打滑，直接撞飛警方放置路旁的測速照相機，造成相機零件毀損、腳架損壞，經酒測無酒駕，由於相機價值70萬，尚待估價損壞費用後向駕駛請求賠償。

▲要價70萬的移動式測速照相機被撞後騰空飛起。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方表示，14日下午3時許，警方在台7乙線7.95K，往桃園方向，執行防飆測速照相勤務，21歲陳姓男子駕駛白色硬皮鯊小客車，疑因入彎車速過快，加上要閃避前方一部機車，往右急打方向盤，造成車輛失控打滑，直接撞飛警方放在路旁的測速照相機，照相機還砸中該車的引擎蓋、其他零件砸中車頂。

▼相機損壞躺在草堆裡 。（圖／記者陳以昇翻攝）

初步檢視測照設備內部零件有鬆脫、電池及腳架有損壞，經酒測陳男無酒駕，經調閱行車記錄器畫面進一步釐清，初步查證無公共危險及毀損公務等罪嫌。由於測速相機要價70萬元，損壞程度尚待送回原廠估價，事後將對陳男進行索賠，所幸整起事故並無人員傷亡。

▼警方檢視零件鬆脫，電池及腳架都壞了 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼事故現場在台7乙過彎處 。（圖／記者陳以昇翻攝）