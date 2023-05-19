國3砂石車「衝破護欄」翻下邊坡！車頭扭曲變形　駕駛送醫搶救亡

▲國道3號南下123.5公里處18日晚間發生砂石車翻覆事件。（圖／記者蔡文淵翻攝，下同）

記者蔡文淵、戴若涵／苗栗報導

國道3號南向123.5公里處後龍大山交流道，18日晚間8時59分發生一起嚴重事故！一輛砂石車因不明原因衝破護欄翻落邊坡，由於撞擊力道猛烈，整輛砂石車車頭扭曲變形，駕駛一度受困，當場失去生命跡象。

警消獲報到場處理，出動破壞器材協助脫困，並將人送醫搶救，但經急救過後，駕駛仍因傷勢過重宣告不治。至於整起事件詳細發生原因及經過，仍有待進一步調查釐清。