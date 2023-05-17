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違停Uber突開車門！22歲棒球員閃不過慘摔…遭「砂石車輾爆頭」亡

記者戴若涵／新北報導

新北市三重區新北大道一段靠近中華路口處2022年2月底發生一起死亡車禍！當時一輛Uber違停紅線上，而司機突開車門，導致22歲張姓騎士因閃避不及撞上車門摔車，頭部遭同向後方砂石車輾過，人當場爆頭慘死，張男的姊姊目擊全程崩潰痛哭，日前法院判決出爐。

▲▼車禍。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲22歲張男見違停車門突打開，閃避不及撞上慘摔，遭後方砂石車輾過爆頭慘死。（圖／ETtoday資料照，下同）

回顧整起事發經過，張男26日上午從五股住家出發，要到台北一間宴會廳打工，當天上午9時43分行經新北大道靠近中華路口時，遇違規停在紅線上的Uber司機打開車門，由於事發突然，他來不及閃避便撞上車門，接著人車倒地，頭部遭後方砂石車輾過，當場顏骨粉碎骨折併腦實質脫出引起神經出血性休克性死亡。

警方獲報到場處理，對林姓司機及王姓砂石車司機進行酒測，2人酒測值均為0，被依過失致死罪送辦。案發當時張男的姊姊就騎在弟弟後方，目擊全程的她面對員警詢問時，只說了一句弟弟要去上班就痛哭失聲。而張男從小就熱愛打棒球，曾多次代表新北市出賽，更是成棒甲組的成員，讓親友聞訊為之鼻酸。

▲▼車禍。（圖／記者陳雕文翻攝）

新北地方法院審理過後，認為林姓司機在紅線處臨時停車，開啟車門時又沒有注意行駛中的車輛，導致張男死亡，並造成家屬精神上的創傷，雖然坦承犯行，但未與被害人家屬達成和解或給予賠償，依過失致死罪將他判刑10月，全案仍可上訴；至於王姓砂石車駕駛則在檢方調查時，獲不起訴處分。

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