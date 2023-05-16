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社會 社會焦點 保障人權

保命安全帽是這款！24歲騎士「撞掛」違規聯結車　僅擦傷關鍵曝

記者陳以昇／新北報導

新北市板橋區環漢路四段今(16)日上午9時29分發生一起驚悚車禍，1輛大型聯結車跨越雙黃線左轉欲駛入工地時，對向直行騎士當場插進車斗「掛著」，所幸24歲男騎士帶著全罩式安全帽，送醫時意識清楚，僅肢體多處擦挫傷，無任何內出血、骨折等情形，經調查，騎士戴的是日製Aria浮世繪東瀛龍特別版安全帽，一頂要價約1萬6000元，讓他幸運保住一命。

▲▼蔡姓騎士戴Aria浮世繪東瀛特別版安全帽，要價約1萬6000元，保住他一命 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲蔡姓騎士頭戴Aria浮世繪東瀛龍特別版安全帽，上面傷痕累累 。（圖／記者陳以昇翻攝）

該事故車為Yamaha YZF R15，新車價約13.8萬元，從外觀來看，車頭零件掉落、板金有明顯刮痕，車上還掛著三峽媽祖廟的護身符；而當時男騎士在高速下，直直插進車斗內，所幸他當時戴一頂要價約1萬6000元日製Aria浮世繪東瀛龍特別版安全帽，保護頭部，才未釀成悲劇。

▼Aria浮世繪東瀛龍特別版安全帽，一頂要價約1萬6000元 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼蔡姓騎士戴Aria浮世繪東瀛特別版安全帽，要價約1萬6000元，保住他一命 。（圖／記者陳以昇翻攝）

事發畫面曝光後，許多網友留言「真的是命大」、「頸椎沒斷真的是有神保佑」、「安全帽真的很重要」、「還好戴的是全罩式安全帽，看這撞擊力道可能就GG了」、「還好安全帽夠硬.....」。

警方說明，36歲黃姓男子駕駛聯結車往工地行駛，對向24歲蔡姓男子駕駛機車往樹林方向行駛，結果不慎撞上，造成蔡男多處擦傷，所幸意識清楚，緊急送醫無大礙，目前住院觀察中，相關肇事責任調查中。

▼蔡姓騎士事故車 。（圖／記者陳以昇攝）

▲▼ 新北市板橋區環漢路四段，重機撞上違規跨雙黃線左轉的聯結車。（圖／記者陳以昇攝）

▼蔡姓騎士撞上砂石車瞬間 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼ 新北市板橋區環漢路四段今(16)日上午9時29分發生一則車禍 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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