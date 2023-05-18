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新竹風超大！樹下仰臥起坐　手臂粗樹枝幹被風吹斷...險遭奪命

▲男子樹下仰臥起坐　手臂粗樹枝被風吹斷險成凶器。（圖／翻攝新竹大小事）

▲十八尖山一處躺椅上方的樹枝遭風吹斷，險砸中遊客。（圖／翻攝新竹大小事，下同）
記者陳凱力／新竹報導

新竹風威力不是開玩笑，一名網友今天前往新竹人的後花園-18尖山運動時，在一處躺椅做仰臥起坐時，沒想到，一根接近男子手臂粗的樹枝幹竟從天而降，男子驚嚇後上網PO文，提醒大家「今天風很大」。

照片中一根接近成年男子手臂粗、長將近180公分的枝幹在地上斷成好多段，可以想像，如果被擊中後果不堪設想，甚至頭部受創可能危及生命。PO文者也呼籲市府要注意乾的樹枝，以免風大的時候成為殺人武器。

▲男子樹下仰臥起坐　手臂粗樹枝被風吹斷險成凶器。（圖／翻攝新竹大小事）

▲男子心有餘悸，上網將自身經歷PO出來。

恐怖的「天然凶器」引起網友討論，有網友開玩笑「應該是你起身的速度太快，造成一股氣流把樹枝吹斷了。」、「還好我建身都去建身房，安全又有保障，不會想去樹會掉東西的地方。」、「樹枝未禮讓路人，開罰！」、「這樣打中能申請國賠嗎？。哇新竹叫做什麼。風城。那是我該注意。還是政府要幫忙注意啊」，也有網友認為「照這個道理不知道十八尖山是不是要把所有的樹全部砍掉，畢竟新竹是風城風太大，颱風天出去如果有問題不知道是不是政府要不要負責」、「知道今天風很大還去躺在那邊」。

新竹市政府城銷處也說明，由於今日風勢較大，於本市沿海一帶測得8級最大陣風；本府於市區自建氣象站亦於東區一帶測得7級最大陣風，瞬間風勢強勁，造成部分枝幹承受不住因而折斷，提醒民眾注意。

市府已針對十八尖山人潮易聚集處進行巡檢，如上面有伸展樹枝就會進行修剪，尚無法修剪處將以告示或圍籬阻隔，以保障民眾安全。也提醒民眾這幾天風勢較大，從事戶外活動時，務必小心安全。

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