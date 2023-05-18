餿水廠商仍供餐！家長諷：違規記點比哩程還難集　教局將修改規定

▲北市教育局將檢討學校營養午餐合約的履約規範與罰則。（圖／台北市教育局提供）

記者楊惠琪／台北報導

台北市力行國小去年底因營養午餐廠商作業疏失，有2名學童喝下餿水湯，引發全國譁然，事後教育局依規定違規記點13點、僅開罰2.6萬元，離終止契約50點違規差距大，業者仍持續供餐中。案發班級家長、華山文創品牌長劉冠吟批評，餿水廠商的解約點數，簡直比航空哩程換機票還難。北市教育局表示，近日將邀集相關團體重新檢討履約規範與罰則。

去年12月19日力行國小因營養午餐配送人員疏失，將3天前漏收的廚餘湯品，又誤送到一年級某班，導致有2名學童喝下餿水湯，離譜情事，引發全國熱議，案發後學校依合約開罰2.6萬元、停止供餐4周，衛生局開罰12萬，但經校方午餐滿意度調查後，違規業者仍持續供餐迄今。而除了力行外，鄰近的永建國小、實踐國小、明道國小等4校均由同一家廠商供應。

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劉冠吟指出，出包廠商這學期恢復供餐，擔心餿水事故重演，這學期都讓孩子自己帶便當，她也批評，依據台北市教育局學校午餐契約罰則，要達到提前終止契約的標準，必須違規記點集滿50點，而給學童喝餿水最後竟然只記了13點，解約點數超難集，簡直比航空哩程換機票還難。

台北市議員鍾沛君日前也在市議會質詢指出，教育局對出包廠商依「廠商供應之食品品質與契約不符」記一般違約8點，「提供過期發霉食物」記重大違規5點，合計13點，但達到提前終止契約的標準，一般違約累計50點、重大違規累計20點，距離終止契約還遠的很，要求教育局修改契約範本的記點方式。

台北市教育局回應，近日將邀請台北市餐盒公會、學校與家長代表等相關單位開會討論，討論履約規範與罰則，希望這個學期可以盡快研擬出來，供各校後續招標參考。

力行國小校方表示，日前與營養午餐群組學校已經開會決定，不會再跟原有營養午餐廠商續約，112學年度會重新辦理廠商評選作業，坦言不續約的主因與去年底的餿水湯事件有關。