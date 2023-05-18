菜農殺2人後「霰彈槍自轟」　高大成驚：40年只聽過3件長槍輕生

▲南投傳出3死命案，警方在工寮現場拉起封鎖線。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）



記者許權毅／台中報導

南投縣仁愛鄉力行村望洋部落昨（17）日傳出3死命案，一名鐘男疑似因租地耕作糾紛，持霰彈獵槍射殺另外2名林姓同行，鐘男在案發後自戕身亡。知名法醫高大成表示，兇嫌以霰彈長槍輕生很罕見，因長槍輕生相當困難，在40多年的法醫經驗中，也只聽過3件。

仁愛分局望洋派出所昨日19時許接獲民眾報案，一名鐘姓菜農打給老闆，說自己開槍殺了2個人，以後沒辦法幫忙種菜，隨即掛斷電話，警方獲報後前往望洋部落一處產業道路，在一間工寮發現2名死者，身上都有槍傷，隨後在1公里外的農田中發現鐘男，但鐘男畏罪持霰彈獵槍自戕，雙方疑似因租地耕作問題發生糾紛，詳細案情由檢警調查釐清中。

▲法醫高大成透露，自己40多年法醫經驗中，只聽過3件以長槍輕生的案例。（圖／記者許權毅攝）



知名法醫高大成表示，霰彈槍算是獵槍的一種，因射擊範圍大，槍法不必很準，通常就被用來捕獵動物。高說，因為霰彈槍較長，手的長度不太可能扣到板機，很少聽到用霰彈槍輕生，自己從事法醫40多年，也只聽過3件，有可能是使用手腳配合扣動板機或是利用其他工具。

高大成透露，遭到霰彈槍射擊，以傷口為中心周圍會有許多小洞，中槍者因為大量內臟遭穿破，可能2分鐘左右就休克死亡。

高說，依照過往案例，使用槍械輕生者，大多是「槍枝抵住身體」，也就是「接射」，如果解剖後發現射擊角度與輕生相符，也無其他人在場，此案應該就可以確定是兇手輕生。