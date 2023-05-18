KTV遭潑熱湯「恐毀容」！八大妹更新自拍照...最新傷勢曝

▲台中某KTV在4月時發生「潑熱湯」事件。（翻攝自臉書）

圖文／鏡週刊

台中KTV在4月時發生「潑熱湯」事件，兩名女子疑似因債務糾紛，在包廂內大打出手，其中一名處於弱勢的女子遭到另一方潑熱湯，影片曝光後掀起雪片般討論。就在昨（17日）天，遭潑熱湯的女子更新社群動態，曬出和朋友聚會的自拍照，傷勢也隨之曝光。

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4月21日，網路上流傳一段影片，兩名女子疑似因金錢糾紛，在KTV包廂內大打出手。而29歲孫女隨後慘遭26歲陳女等人毆打，最中遭潑熱湯，導致孫女當時重傷送進加護病房。

影片快速在網路上瘋傳，據了解，潑熱湯的陳女和孫女在同家傳播公司上班，原本感情不錯，但孫女疑拒絕遭抽成2萬元，才和幹部發生口角，才會發生影片裡的衝突畫面。

▲遭潑熱湯的孫女（右）近日頻頻更新社群。（翻攝自IG）

孫女遭潑熱湯後，外界十分關注她的動態，而在昨（17日）孫女更新社群貼文，曬出和朋友聚餐的自拍影片，下方留言也指出，「妳臉感覺好很多了」「恭喜康復」。雖影片有套濾鏡，臉部看起來沒有太多受傷痕跡，不過細看嘴唇上方皮膚仍有傷疤。

有網友將消息發至Dcard，寫下「欠人家錢打起來，被潑湯的那位居然更新了，看起來防禦值真的有點滿，居然這麼快就可以化妝拍照，看來是要趁機賣產品嗎」。但有網友認為，看得出孫女努力想遮蓋傷疤，不必放大討論，「嘴巴疤痕有開濾鏡還是看到了 不知道實際上是怎麼樣 但還是希望她恢復良好」「嘴唇那裡仔細看有疤痕」。

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