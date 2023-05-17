澎湖水族館收恐嚇信「廁所放遙控炸彈」　出動警犬緊急清查

記者陳洋、劉人豪／澎湖報導

近期炸彈恐嚇信件頻傳，繼故宮博物院、陽明山國家公園、太魯閣國家公園、新北市國立臺灣圖書館、屏東海生館後，澎湖水族館昨（16日）23時許，也收到主旨為「遙控炸彈已經安裝在澎湖水族館內」的電子郵件，警方獲報後連夜清查，並未發現可疑物品，今（17日）水族館仍正常營業。

▲澎湖水族館16日接到恐嚇信件，警方昨晚以及今早未發現可疑物品，水族館17日正常營業。（圖／記者陳洋翻攝）

▲客服主管指出，昨天收到恐嚇信就立即報警 。（圖／記者陳洋翻攝）

客服主管鄭先生指出，16日時接到恐嚇信件，信件內容則寫會在某個地區放置爆裂物，「應該是廁所」，通報後警方就到現場對男女廁所排查，今早上警方也到現場巡視，確認無爆裂物，所以今天水族館正常開門營業。

▲▼警出動警犬清查。（圖／記者陳洋翻攝）

警方指出，接獲澎湖水族館報案後，立即派員會同警察局鑑識科、刑警大隊科偵隊，保安隊防爆犬共同處理防爆及調查恐嚇郵件IP位置等事宜，另巡邏警力則針對水族館周邊加強巡邏、積極盤查可疑人、事、物，清查後未發現可疑物品。

▲警方今天也有到廁所巡查，確認沒有爆裂物後才開放。（圖／記者陳洋翻攝）

有來自桃園的遊客指出，不知道有水族館接獲炸彈恐嚇郵件這件事情，如果知道的話「當然會緊張啊」。另名女遊客表示，恐嚇郵件「應該不是真的吧」，如果事先知道的話，可能不會到水族館參觀，要等新聞報導沒問題以後才來。

▲今天也有不少遊客到水族館參觀。（圖／記者陳洋翻攝）

白沙警分局表示，將會加強水族館安全維護及密切聯繫，並積極追查寄送恐嚇郵件的嫌犯，呼籲民眾勿一時興起惡作劇，以免觸法。