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赴陸遭遣返「國台辦已道歉」　賴香伶：但未說明台胞證失效原因

▲賴香伶10日受訪。（圖／記者蘇晏男攝）

▲賴香伶10日說明遭陸海關遣返經過。（圖／記者蘇晏男攝）

記者蘇晏男／台北報導

民眾黨立委賴香伶原定9日前往中國大陸參加宗教性活動，但在廈門機場入境時，被海關告知其台胞證遭註記失效而無法入境，國台辦今（11日）表示已向賴說明情況，並會提供相關協助。對此，賴香伶今午表示，國台辦並沒有說明她的台胞證失效原因，畢竟國台辦非海關單位，而國台辦也未向海關問出相關原因。

賴香伶應台灣省道教協會邀請，原訂9日到中國大陸參加「2023兩岸道教福建參香巡禮」，但在廈門機場入境時，卻被海關告知其台胞證遭註記失效無法入境而遭遣返。隔天賴香伶說，到目前為止她還不了解台胞證遭到註記失效的原因，但她不多做揣測，不過要呼籲國台辦能盡速了解，然後把相關程序做完備。

國台辦11日說，大陸有關方面已向當事人說明情況，「我們歡迎賴香伶女士方便時來大陸參訪，並提供相關協助。」

對此，賴香伶中午向《東森新媒體ETtoday》表示，國台辦有傳訊息跟她說抱歉，但並沒有說明她的台胞證失效原因，畢竟國台辦非海關單位，而國台辦也未向海關問出相關原因。

賴香伶指出，國台辦表達的是，未來若她有要到大陸參加交流活動等，國台辦願意針對申請赴陸的事宜提供相關協助，不過細節方面她並不清楚，應該是會有一個管道可以處理，只是她目前也沒打算再去大陸。

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關鍵字：

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