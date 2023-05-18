米買1送1！全台通路「超殺優惠」來了　大杯美式買2送2爽喝

▲愛買推出「皇家穀堡關山穀堡履歷特栽米1.5KG」買1送1。（示意圖／愛買提供）



生活中心／綜合報導

省荷包機會來了！《ETtoday新聞雲》整理各大超市、量販、超商通路最新優惠，從日常用品到飲料、零食都有折扣，像是有米買1送1、沐浴乳買1送1，還有大杯美式買2送2，趕快把握便宜囤貨。

全聯



◎全聯「世界啤酒節」

優惠：多款啤酒8折起

期限：即起～6月1日

＊《ETtoday新聞雲》提醒您：未滿18歲請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。

大潤發



◎多款行李箱4折起

優惠：「KG79全球首創智慧秤重PC旅行箱」29吋原價7,980元，特價3,980元

期限：即起～6月1日

◎VIBEKE’S防曬噴霧

優惠：原價550元，特價買1送1

期限：即起～6月1日

▲除了行李箱，也有旅行小物像是多國轉換旅行用插座等下殺折扣。（圖／大潤發提供）

美廉社



◎靠得住茶樹舒涼棉28cmX9片

優惠：市價109元/包，單包85元，第2件5折，平均一件64元

期限：即起～5月30日

◎小老闆海苔捲9g（3入裝）

優惠：市價49元/包，特價單包39元，第2件5折，平均一件29.5元

期限：即起～5月30日

家樂福

◎嬌生PH5.5沐浴乳／蜂蜜舒緩、杏仁保濕／750ml

優惠：198元買1送1

期限：即起～5月23日

好市多

◎DELIZZA冷凍迷你泡芙

優惠：原價549元，特價439元，現省110元

期限：即起～5月21日

◎純在葡萄柚蘋果果粒茶

優惠：原價265元，特價205元，現省50元

期限：即起～5月21日

愛買

◎皇家穀堡關山穀堡履歷特栽米1.5KG

優惠：198元買1送1

期限：即起～5月30日

7-11

◎國際冰品節

優惠：指定冰品任2件最低0元起

期限：即起～6月27日

▲7-11「國際冰品節」活動即日起開跑，指定冰品任2件0元起。（圖／記者周姈姈攝）



◎CITY PRIMA大杯精品美式

優惠：OPEN POINT APP行動隨時取限定「買2送2」，每日限量售完為止

期限：即起～5月24日

全家

◎指定甜點半價吃

優惠：購買中杯以上咖啡品項加購指定飲品、隨手包享「半價」優惠

期限：即起～5月30日

萊爾富

◎指定品項買1送1

優惠：LINE官方帳號限定，Dove特級香濃黑巧克力、M&M’s精選片裝杏仁糖衣巧克力可享「買1送1」，價格不同以2件5折計；曼陀珠指定商品、盛香珍指定商品可享「任選買1送1」

期限：即起～5月23日

▲萊爾富LINE官方帳號限定，Dove特級香濃黑巧克力、M&M’s精選片裝杏仁糖衣巧克力「買1送1」。（圖／萊爾富提供）



OK mart

◎大杯莊園級美式／拿鐵

優惠：每周一持悠遊卡享「同品項第2杯半價」優惠，且不限冰熱

期限：即起～5月31日

◎免費借電4小時

優惠：單筆消費滿150元送旅電科技專屬折扣碼借電券，享全台免費借電4小時

期限：即起～5月31日