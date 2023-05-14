報稅季省荷包！超商「多款用品下殺買1送1」　人氣泡麵只要16元

▲多間7-11門市設立「用品量販專區」貨架，多款用品下殺買1送1。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

每年5月報稅季，就是荷包大失血的時候，為了讓民眾能在日常生活中多省點錢，就有超商於門市設立「抗漲用品量販專區」，集結上百款用品推出優惠，像是多款衛生棉、隨身面紙下殺買1送1，而家中必備的泡麵，原價5入90元，活動期間特價80元，等於單入只要16元，趕快把握便宜補貨。

7-11針對住宅區、主要幹道、外宿學區等積極規劃「用品量販專區」貨架，目前逾250店導入量販用品專區，精選3大品類、超過百款居家日用品販售，像是即日起至5/30止，多款指定衛生棉、隨身紙品下殺買1送1；即日起至6/13止，GATSBY濕巾第2件6折。

▲統一麵量販包5入特價80元。



不僅如此，即日起至6/27期間每周五、六、日限定，統一麵量販包直接特價80元，品項有統一麵肉骨茶風味(袋)5入裝、統一麵蔥燒牛肉風味(袋)5入裝、統一麵肉燥風味(袋)5入裝、統一麵鮮蝦風味(袋)5入裝。

▲賣場最新銅板優惠來了。（圖／家樂福提供）

家樂福即日起至6/30祭出「銅板價專區」下殺優惠，盤點銷售最好的商品最低只要19元起，包括保養清潔、零食泡麵等通通有，量販店一共上架189款商品，超市店則有55款商品爆殺，就是要替民眾省荷包。