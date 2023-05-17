AI「又快又不會累」　歐盟通譯人員成首批犧牲品

▲政治新聞網站Politico為文探討「自動化」如何悄悄潛入歐洲聯盟各大機構，翻譯人員又如何成為首批受害者。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社

政治新聞網站Politico以「誰殺了歐盟通譯員？」為題，探討「自動化」是如何悄悄潛入歐洲聯盟各大機構，而翻譯人員又是如何成為首批受害者之一。

Politico報導指出，以飛快速度處理歐洲語文的高科技已經取代了數百名為歐盟工作的通譯人員，讓布魯塞爾這些多語言機構內規模最大、歷史最久的部門之一大幅縮編。

而這可能只是起步而已，因為新的人工智慧（AI）工具有可能進一步取代人類。

在歐盟這樣一個複雜的機構之中，翻譯是不可或缺的一環，因為每一份官方文件在生效前都必須譯成歐盟全部24個官方語文。

Politico報導寫說，直到短短幾年之前，這樣繁重的工作靠的只有人力。如今物換星移。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）的數據顯示，在擴大使用機器翻譯的情況下，旗下翻譯部門過去10年縮編幅度達17%。

對於歐盟通譯人員來說，他們對過去花好幾個小時翻遍積滿灰塵厚重字典的日子可是一點也不懷念。

在歐盟執委會機器翻譯部門擔任主管的資深通譯官佛蒂（Markus Foti）告訴Politico說，科技省下了寶貴的時間。「1999年或管他哪一年的時候，我會花時間走到圖書館查看相關段落，接著才能動手打字。現在可以把這些時間花在實際的翻譯工作上了。」

● 工作變多只有機器能扛 人力掰掰

根據歐盟執委會發言人的說法，歐盟執委會通譯人員的工作量，從2013年的約200萬頁增至2022年的250萬頁。

2013年推出一個全新的數據驅動引擎，但短短4年後就被一個更複雜、性能更好的翻譯系統取代。這些先進工具物超所值，因為有了這些工具，才有辦法以更少的人力完成排山倒海般的歐盟立法條文。

但這讓翻譯人員本身付出了龐大代價。

歐盟執委會表示，歐盟執委會翻譯部門的納編人員已從2013年的約2450人減至2023年的約2000人。

而根據歐盟員工工會的說法，同一時期，通譯人員的心理健康問題和倦怠案例顯著增加，據說這與工作量和工作表現壓力節節上升有關。

過去10年的外包占比增加，從2013年總產量的26%增加到2023年第1季的36%。而歐盟執委會翻譯支出從2012年的2650萬歐元增加到2023年的3580萬歐元之後，外包預算也從2012年的1260萬歐元增加到2022年的2040萬歐元。

工會坦言：「捍衛多國語文並非一場高人氣的戰役，因為它代價十分高昂。」工會同時認為，翻譯職位的削減恐削弱歐盟的多語制度，進而讓英文語文漁翁得利。

● 蘿蔔走了不見坑 年輕人嘆前途茫茫

年輕一輩的翻譯人員抱怨說，他們在這波自動化行動中首當其衝，因為儘管工作量增加，歐盟執委會入門的初階工作卻少了大半。

他們還注意到並非一個蘿蔔一個坑，退休的人多，遞補的缺額卻變少，因此他們的機會比前幾輩的人都要少。

據歐盟執委會說法，每年新聘的翻譯人員數量從2013年的112人下滑至2022年的59人。

一名想擠進歐盟翻譯窄門的民眾在社群網站臉書（Facebook）匿名發文說：「翻譯、語言協助、校對的工作，似乎永遠沒有職缺。」