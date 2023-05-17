啦啦隊女神排行出爐！第一名高人氣自帶流量密碼　擠下「勝利妖精」李多慧

▲樂天女孩李多慧、林襄同台應援，成為場中焦點。（圖／記者林敬旻攝）

記者洪菱鞠／綜合報導

中華職棒開季以來，除了場上球員的表現，場邊「嬌」點也是話題不斷，各啦啦隊在新球季都紛紛補強，豪華陣容為球隊應援更添色彩，尤其有南韓「啦啦隊女神」封號的李多慧，自從加入樂天女孩Rakuten Girls後，引起各方關注與討論，不過在網友熱議的8大啦啦隊成員排行中，李多慧的聲量僅排第二。

根據《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「中職啦啦隊」話題的網路聲量表現，從8大啦啦隊成員排行中發現，「林襄」不僅得到最高關注度，在社群網站及評論等被提及的相關討論數更是高達5萬則之多，特別是李多慧重磅加盟後，球迷就引頸期盼她們同場的消息，人氣之爭成為話題焦點。

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▲網友熱議的8大啦啦隊成員。（圖／Social Lab社群實驗室提供）

有網友認為，「（兩位）各有特色，各取所愛，大家才有眼福」，覺得都是同隊的隊友，都很努力，不用一直拿來比較，粉絲也喊話「不管是誰，我還是支持小襄」、「永遠愛林襄」，紛紛表達支持。而李多慧的加入也讓網友直呼是「中職最大咖」，並湧入大量留言「太扯了啦，怎麼請到這位大物的！」、「她堪稱啦啦隊的天花板不為過！樂天找到她來，除了增加門面，她的舞蹈能力跟個人魅力真的沒話說！」，讓眾多球迷迫不及待與她同場應援，甚至吸引不少非球迷的網友，也想進球場一睹風采。

聲量排行第三的「峮峮」，加入Passion Sisters第八年，依舊是不少人心中的啦啦隊女神，網友認為「峮的優點就是超級耐看」，加上近年來接下綜藝節目的主持棒，大讚「峮峮口才及反應都很棒」，各方面能力都有逐年成長，希望她能持續留在啦啦隊的舞台上替球隊加油。此外，「短今」也是隊內的人氣成員，網友提到「短今本人比照片好看」、「短今本人臉小頭小比例蠻好的」，建議進場看球更能感受到她的美貌與魅力。

今年擔任樂天女孩隊長的「籃籃」，獲得許多人讚賞，「籃籃跳舞真的很有啦啦隊的活力，笑容也很甜，很棒」、「籃籃說話真的很圓融，臨場反應也很快，樂天有這樣的隊長真是福氣！」，認為她不只漂亮、可愛，「真實不做作」的個性是受到歡迎的主要原因。另外兩位備受討論的樂天女孩「YURI」、「孟潔」，網友也給予正面評價，像是「（YURI）啦啦隊顏值天花板」、「YURI不只是高挑，而且頭身比很棒少有人能及」，「孟潔真是空靈少女」、「孟潔傻傻的樣子看起來更可愛」，各自擄獲球迷的心。

而Fubon Angels「慈妹」與富邦悍將的「慈妹鐵粉」內野手劉俊豪，在賽後MVP環節一起合影跳舞，引發社群熱議，網友笑稱「請球團每場有劉俊豪先發（的比賽），都給慈妹排班吧」，並表示「慈妹聲音也好可愛」、「慈妹小小隻看起來非常可愛」，讓她的關注度在該場比賽後上升不少。

