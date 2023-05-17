全文／國民黨正式徵召侯友宜戰2024！　朱立倫高喊維護兩岸和平

▲國民黨主席朱立倫主持中常會，徵召侯友宜參選總統。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席朱立倫今（17）日於國民黨中常會宣布，徵召新北市長侯友宜，代表國民黨參加總統大選。朱立倫說，國民黨以最科學的數據以及縣市長、立委大家共同的意見，徵召侯友宜參選2024年中華民國總統。

以下是朱立倫全文：

各位好朋友。今天，我以最隆重的心情、最莊嚴的態度，我們本黨根據科學的數據根據我們各地縣市長、立委及立委同提名同志，大家共同的意見，我在這邊莊嚴的宣布，本黨徵召侯友宜同志參選2024中華民國總統。侯友宜同志，是除暴安良的英雄，是領導8萬警察大軍的警政署長，是服務我們新北市四百萬市民，13年的施政滿意度最高的市長，他不但是正義的化身更是人民的公僕，更重要的，他有宏觀、遠見的領導力。

不但具有領導力的條例、具有協調力，有堅強的意志，更有溫暖的心，各位好朋友我們，本黨提名侯友宜同志，因為我們共同相信我們一定能夠團結一致，共同來捍衛中華民國，守護台灣的民主自由，維護兩岸的和平，共同為台灣人民拚好日子，這是我們共同的決心，好感謝這一段期間，所有辛苦、努力的好朋友跟黨內的同志，我們用所有的努力，共同來整合、來協調、來團結。我更要感謝郭台銘董事長，他展現出一位國際級企業家的遠見，更堅定、愛我們的中華民國、愛我們的民眾，他跟我們一起努力，一起打拚，今天更展現出他的企圖，跟我們大家要團結在一起，堅定的來支持全力的來支持我們提名的侯友宜同志，我相信郭董事長一定是我們藍軍最重要的領袖之一，也是我們從2024重返執政最重要的夥伴，我們用掌聲謝謝、謝謝郭台銘董事長。

為了台灣人民，能夠過好日子，為了下一代的信任，我們一定要團結，為了中華民國的未來，為了兩岸的和平，國民黨一定要重返執政，讓我們大家放下小我，共同創造大我，為了全台灣的民眾，為了中華民國的未來，我們一起團結、努力、團結勝選，大家一起加油，好不好？讓我們共同組成最強的戰隊，共同團結勝選。

今天是中常會，我們通過徵召侯友宜市長及7位立法委員同志，這一個星期六5月20號，早上10點鐘，我們在中央，黨部邀請我們總統提名同志及所有立委及立委提名同志，各縣市長跟我們黨部幹部、中常委們，我們集聚一堂，我們共同大會師，讓明年的520，國民黨重返執政為台灣拼好日子，歡迎大家一起來參加