幕後／綠評侯友宜出線「打點較少」　一經歷牽動「扁系」深綠族群

▲國民黨主席朱立倫主持中常會，徵召侯友宜參選總統。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨今（17日）確定徵召新北市長侯友宜參選，對決副總統賴清德、前台北市長柯文哲。綠營人士分析，相較鴻海創辦人郭台銘，侯友宜確實打點較少，背後「扁朝」色彩也讓部分深綠選民對侯觀感不惡，雖不至「棄賴投侯」，但選戰叫陣力道顯然會有所削弱，且警政基層組織實力雄厚，絕不可掉以輕心。

國民黨正式徵召侯友宜，與賴清德、柯文哲形成三腳督局勢，對於藍白合可能性？黨內人士指出，若郭台銘出線，藍白合成功的可能性會比侯友宜高一些。他指出，侯友宜個性使然，他不太願意碰這些政治上的東西，這涉及到喬，但侯連自己黨內都擺不太平，因為他與黨內保持距離、沒有友軍，他不見得有籌碼跟柯文哲談。

國民黨最後由侯友宜出線，有南部綠營民代分析，侯友宜經過多次選戰檢驗，相較於郭台銘確實「打點較少」，即便是很有爭議的環節跟弱點，比如說：落跑市長、文化大學宿舍爭議等等，民眾也會認為是「舊哏重炒」，在選戰攻防上效果不彰。

該民代憂心，雖離大選還有一段距離，但觀察地方選戰氛圍，確實藍營人選裡面，中南部民眾對侯友宜接受度較高，且侯曾任「扁朝」政務官，不但被阿扁重用，319槍擊案時更積極為陳水扁辯駁，相較淺綠支持者對侯友宜空話感到不耐，反而部分鐵桿、深綠選民對侯觀感不惡，雖不至「棄賴投侯」，但選戰叫陣力道顯然會有所削弱。

對於昔日部屬侯友宜，陳水扁日前受訪時也不吝稱讚，他表示，侯友宜是個人才，「他不差啦！他差的話我會用他嗎？」陳水扁直言，侯友宜在警界表現優異，自己擔任總統時想培養他，但若要勝任警政中央首長還缺縣市局長資歷，因此要「補學問」。

陳水扁也指出，本來當時要讓侯友宜擔任台中市警局長，但當時的刑事警察局局長王卓鈞也要去，侯友宜就改去桃園，也跟時任縣長朱立倫結緣，算是無心插柳，後來侯友宜還不到50歲就升任警政署長，是歷來最年輕的一位。

侯在陳水扁執政時期的升遷速度極快，熟稔警政人事的地方人士透露，前中央警察大學校長陳檡文、前警政署長陳家欽都是侯同期同學，但侯友宜10多年前就坐到一樣的位置，「用坐火箭也不足以形容他的升遷速度。」

該人士指出，侯在警界人脈廣，自警政署以下、各縣市警察局、各警分局、各派出所，都有不少侯友宜的警察好兄弟，侯基層組織雄厚，若進入選戰最後的短兵相接，一定會發揮極大戰力。

對此，綠營民代憂心，侯友宜雖然不會有驚人之舉，因此沒有「爆發力」，但能夠「鴨子划水」，侯基層組織雄厚、更在中南部維持一定支持度，即便現在賴清德民調有相當程度的領先，仍不可不防，要穩紮穩打到選戰最後一刻。