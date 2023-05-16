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入手休閒生活宅好時機　執行署6月6日直播知本溫泉套房法拍

▲執行署6月6日直播知本溫泉套房法拍 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲執行署6月6日直播知本溫泉套房法拍 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

法務部行政執行署花蓮分署訂6月6日拍賣台東縣知本地區温泉套房，民眾可至法務部行政執行署花蓮分署網站，透過360度之實境拍攝照片暸解拍賣物件。歡迎有興趣民眾於拍賣當日親至花蓮分署，或採通訊投標方式參與投標；拍賣過程於花蓮分署臉書直播，全程公開透明。

台東縣稅務局局長李素琴表示，知本温泉套房經營業者滯欠多年之房屋稅及地價稅，原經稅務局積極輔導業者與花蓮分署協商分期繳納暫緩強制執行，惟業者無力持續繳納約定分期之稅款，經一再輔導催繳仍未繳納，為維護租稅債權，除積極釐清業者所有套房產權，促請花蓮分署啟動拍賣程序，並配合花蓮分署持續執行查封及鑑價。

稅務局特別說明，這次拍賣物件為3至5樓套房共28戶，為提升法拍物公開透明度，並與花蓮分署合作推出線上實境看屋，民眾可至花蓮分署網站拍賣訊息，點選不動產拍賣，選擇台東縣及拍賣日期6月6日，即可查得拍賣物件地號面積及底價等相關資訊，並連結360度環景圖片，身歷其境觀看屋內實況。

此次公告拍賣後詢問度亦極高，提醒有意投標之民眾，拍賣時間為當日下午3時，至現場投標截止時間為下午2點30分，通訊投標須於拍賣日前一日寄達花蓮分署。

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