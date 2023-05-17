3年前拾金不昧2.4億　竹縣府駐衛警聯手縣長司機...救活洽公民眾

▲縣府駐衛警曾志明(左)和縣長公務車司機吳聲煌(右)。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣一名57歲男子日前到縣府洽公時，身體不適突然倒地，一旁的駐衛警與縣長司機見狀趕緊上前協助CPR施作，救護員迅速抵達後也趕快接手氣管插管、氧氣治療及急救藥物等處置。男子經現場搶救得宜，恢復脈搏後緊急送往竹北東元綜合醫院接手治療，緊急心導管發現心臟冠狀動脈完全阻塞，手術後轉往加護病房照護中。

57歲陳姓男子因腹部劇烈疼痛，在前往1樓大廳服務處尋求協助，報案間陳男不支倒地，一旁的縣府駐衛警曾志明和縣長公務車司機吳聲煌發現，趕快拿起一旁的AED電擊器並評估患者生命徵象，其他員工也趕快前往協助；此時光明高級救護分隊同仁及時到場，在確認患者無脈搏後，請曾志明和吳聲煌輪流協助按壓CPR，救護人員則趁機準備高級心臟救命術。

▲▼患者在報案後倒地，曾志明和吳聲煌趕快拿起一旁的AED電擊器過去幫忙。

急救的過程中，AED監測出患者心律為致命性的心室纖維顫動 (Ventricular fibrillation ,VF)，經過電擊2次後脈搏恢復跳動，救護人員士氣大振，立刻將患者送醫救治。

東元綜合醫院緊急醫療救護中心主任林琪峻指出，患者到院後一度失去脈搏，經CPR、電擊一次後又恢復生命徵象。緊急心導管後發現患者右冠狀動脈(RCA)「及」心臟冠狀動脈左廻旋枝（LCx）阻塞，經手術後立即轉往加護病房繼續治療。

本次在現場協助患者CPR的兩名縣府員工，同時也都是消防局的義消，分別是擔任竹東義消分隊副小隊長的駐衛警曾志明以及二重救護義消小隊長、縣府公務車司機吳聲煌，對於能以所學救人一命，兩人都深感欣慰。

事實上，曾志明和吳聲煌在2020年8月時就曾在縣府門口撿到面額6千萬元支票及1.8億存摺，當時因拾金不昧獲得公開表揚，沒想到此次兩人又再次聯手立下大功。

▲光明高級救護分隊。

▲▼曾志明和吳聲煌曾在2020年8月於縣府門口撿到6千萬元支票及1.8億存摺拾金不昧。（圖／記者陳凱力攝）