快訊／竹北天坑悄悄填平！居民沒被通知超傻眼　縣府：是假修復

▲「竹北天坑」被發現悄悄填平了，附近居民說都沒收到通知，更不曉得只是暫時性的假修復，非常震驚。（圖／讀者提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹縣「豐采520」工地施工造成「天坑吞特斯拉」意外，事隔16天，竹北天坑於昨日悄悄填平，不止里長、竹北市公所事前都沒被通知，就連居民也跳腳。縣府工務處回應，昨日進行的「回填」並不是真的回填，是為了預防梅雨季節來臨的「假修復」，所以該路段目前仍是管制狀態。

工務處處長江良淵說明，正式的名稱為「假修復」，為暫時性的並非民眾以為的回填，「假修復」不耐承重、結構較鬆，沒有經過回填、壓夯實、加壓等步驟，就只是填回去而已，使用的材料為CLSM(控制性低強度混凝土)，若是正常回填可能就需要一層土、一層砂…還要級配、夯實，「假修復」的目的也是為了因應即將到來的雨季、颱風季。

▲「竹北天坑」昨日被填平，不過里長、公所都沒收到事前通知，都未前往現場。

他也表示假修復後「沒有下一步」，完全要看建商提的鑑定報告或監測數據，專案小組再來審查，才能討論下一步。他也透露，專案小組審查會議上「豐邑建設」的代表有提到，已經與特斯拉車主「談得差不多了」、「應該快有結果了」，至於詳細細節，他則無法代為回應。

市民代表陳禹同說，5月10日專家會議，專家的確有建議因應梅雨季節，建議「天坑」應先做暫時性回填，但從會議結束後到「假修復」完成前，公所都沒有收到任何的函文指示或相關，甚至連會議記錄都沒看到，豐邑就直接回填（假修復）完了，居民完全狀況外，大罵建商未經流程就自行回填「根本鬼扯」。

十興里毛振福里長也証實10日的委員會上，專家、公所、縣府、代表們都有暫時回填的共識，且提出道路繼續管制、不開放通行通車的但書。他婉轉的說，豐邑的回填動作太快，完全沒知會公所、地方社區和里長，認為豐邑建設的確欠一個說明。

▲▼附近居民事前並不知道要做假回填，就連會議也未參加。

事實上，10日的專案小組會議結束後，縣府曾發布新聞稿表示，會議中召集專家學者、竹北市公所、當地里長等單位聽取建商豐邑公司與營造公司報告。當時專家就要求，要求豐邑深切檢討整個工地與工法，到底有無誤判地質？有無確實按照施工計畫執行？

專家學者提出包含要求第三方公正鑑定、盡快提交水位監測與透地雷達分析、監測工作得找第二家廠商執行以利交叉比對、目前工地內地下室現況報告、地下室沒解決上面建物不斷往上蓋會否造成重量不均等等。

同時認為，豐邑日前所提的報告未經彙整和任何分析，不具太大意義，更無專業人員蓋章認證，無法判斷數據資料可信度，要求豐邑在10天內提交妥善監測數據...只要其中一項沒達到，縣府立即暫停豐邑在新竹縣內所有建案的申報勘驗及核發執照

會議上同時共識，「有鑑於梅雨季與颱風季將至，一致認為建商應即刻向市公所提假修復莊敬六街的路面，主要在阻止水持續流進原坑洞，讓災害擴大，不代表坍塌原因已確定或狀態已安全，因此假修復回填的坑洞所在路段仍不開放通行，維持封鎖狀態。」

竹北市公所回應，日前豐邑建設來函向公所請示道路回填，公所亦在5月8日發函給新竹縣政府請示回填許可，惟公所至今仍未收到縣府正式回文，在沒有肇因檢測報告及道路主管機關安全評估下，且公所未獲縣府或建設公司任何一方通知，莊敬六街已遭假修復回填；竹北市公所強烈要求主管機關新竹縣政府，依據市區道路條例第 33 條，擅自建築或開挖道路者，市區道路主管機關得處新臺幣三萬元以上十五萬元以下罰鍰，以正視聽。竹北市公所同時為民眾安全表達嚴正抗議。

▲居民透露，會議並無社區成員參加，會議上的數據資料也無法提供，甚至連透過民代拿到的會議記錄都非常精簡，看不出其中過程與討論，非常失望。