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物流中心大火！　廠商控家樂福欠1.8億鴨霸毀約

檢警調查發現，火災源於臨時工亂丟菸蒂，消防隊花了近7小時才控制火勢。（桃園市政府消防局提供）

▲檢警調查發現，火災源於臨時工亂丟菸蒂，消防隊花了近7小時才控制火勢。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

行政院公平交易委員會本月5日通過，統一集團以290億元收購台灣家樂福60％持股，為了確保二者結合後「整體經濟利益」大於「限制競爭之不利益」，附加三大項條件，更把保障中小型供應商的權利視為重點，但這一切看在投訴廠商A先生眼中，只感到諷刺，因為去年的一場大火，家樂福擺爛不願意賠償，害他們公司陷入困境。

去年3月14日早上7點多，位於桃園市楊梅區梅獅路的家樂福物流中心發生大火，消防單位事後調查，是因一名許姓拆櫃臨時工亂丟菸蒂引發火災，導致存放大量百貨、乾貨、家電用品的倉庫瞬間被祝融吞噬，燒毀面積約1萬2千平方公尺、財物損失近40億元，A先生正是其中一家受害廠商。

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家樂福火災發生當時，有場內員工拍下火舌四竄的畫面，看起來相當駭人。（翻攝記者爆料網）

▲家樂福火災發生當時，有場內員工拍下火舌四竄的畫面，看起來相當駭人。

他氣憤地說：「還好是一早發生，沒有人受傷，但大家的東西都在裡面，火災發生至今1年多，家樂福都沒有賠，很多廠商因為跟家樂福還有合作關係，敢怒不敢言。我們看到統一併購家樂福的新聞，真的很火大，法國公司這樣處理事情，現在還想從台灣拿290億元走，這算什麼？」

公平會在本月有條件通過家樂福併購案，讓受害廠商擔心日後會求償無門。

▲公平會在本月有條件通過家樂福併購案，讓受害廠商擔心日後會求償無門。

「我們是前年2月跟家樂福簽約，在他們的楊梅物流中心協助建置自動化倉儲系統，並提供電子商務倉儲的物流作業服務，因相關設備是應家樂福的需求採購，所以合約也載明，不管日後解約或約滿，家樂福都要照折舊後的殘值購買設備，另外也明訂服務費用及抽成方式。」A先生說，他們在前年9月正式進駐，沒想到大火之後，家樂福竟然賴帳，不再支付服務費用。

事發當天，有員工回報現場發生火災，還抱怨火災警報器根本沒響。（讀者提供）

▲事發當天，有員工回報現場發生火災，還抱怨火災警報器根本沒響。

A先生指出，去年那場大火，讓他們在廠房內的機器設備付之一炬，初估損失1億4千多萬元，倉庫重建完成前也沒辦法作業，所以跟家樂福講好，以火災發生當天作為解約日期，沒想到家樂福卻不願買回設備，要A先生的公司自行吸收才肯解約，協商因此破裂，更扯的是，家樂福事後連服務費都不給，至今已積欠4千多萬元。

為了討回公道，A先生及家樂福進行數次協商，但家樂福仍不願意賠償，也不願終止合約，更未提及重建後是否讓他的公司重新進駐，每次都說法國母公司正在處理，等保險公司賠了再談。A先生認為，家樂福根本是故意擺爛，所以當場嗆聲：「要是沒保險，就都不用談了嗎？」但家樂福態度強硬，並以火災不能歸責於他們為由，拒絕給付所有費用。

更多鏡週刊報導
【全文】楊梅倉庫大火燒出公安疑慮　家樂福賴帳一年遭控擺爛
【家樂福賴帳擺爛2】1根菸頭燒燬家樂福千坪廠房　他提證質疑消防設備做假
【家樂福賴帳擺爛3】憂併購案完成討嘸錢　廠商提告家樂福回應了

 

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