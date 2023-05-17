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把握涼夏家電限時祭省錢買　「冷房能力試算」精準選購空調規格

東森購物推薦涼夏家電（圖／東森購物提供）

▲天氣逐漸變熱，涼夏家電需求湧現，東森購物針對指定品牌空調推出優惠活動。（圖／東森購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

抗暑需求加上政府節能補助助攻，刺激涼夏家電買氣狂飆，民眾想要涼爽度過夏季，可以把握網購業者的限時祭，品牌空調、冰箱、風扇都有下殺優惠，其中，「冷氣」是現代家中對抗酷暑不可或缺的家電，但是要怎麼選購才好，現在有「冷房能力試算」服務，只要輸入空間坪數並勾選環境條件，就能一鍵找出適合的空調規格。

在炎夏來臨之前，幫家中空調汰舊換新，東森購物網集結日立、國際、LG、東元、三菱等品牌聯合特賣，即日起至5月31日，提供冷暖空調、冰箱、DC風扇69折起優惠，部分商品買再送，例如日立冷氣尊榮系列2-3坪一級能效冷暖空調，再送大同電鍋加電烤盤；國際頂級旗艦系列4-6坪一級能效冷氣限時下殺，買就送10人份大同電鍋；禾聯及東元冷氣指定系列商品也送上一台14吋DC風扇。

針對冰箱、洗衣機，東森購物網同步推出最高回饋3,000樂透金，三菱一級能效冰箱下殺5折，還可登記送5%樂透金，並享商品卡4,000和德國雙人牌湯鍋；國際金級省水洗衣機有破盤殺，且限量送5%樂透金、商品卡3,000和雙人牌湯鍋。現在購入搭配政府的節能家電汰換與貨物稅補助，最高再省5,000元，另外也與24間銀行聯手回饋最高6,000元，讓消費者的荷包無痛添購涼夏電器。

涼夏家電需求現，momo推「冷房能力試算」服務（圖／momo提供）

▲「冷房能力試算」服務，讓消費者可以找出適合的空調規格。（圖／momo提供）

至於該如何挑選空調才能對抗酷暑？momo購物網推出「冷房能力試算」服務，只需輸入空間坪數，並勾選頂樓、西曬、挑高樓層等環境條件，就能算出建議的空調冷房能力規格，像是購買的空調效力大於實際坪數，並以一級能效機型為首選，既享涼爽體驗，也享政府補助與環保省電。同樣受關注的還有能與冷氣協同使用，達到降溫加成的「變頻風扇」，以省電且安靜適合居家長時間使用的「DC扇」為熱銷首選，動動手指就能遠端遙控的「WiFi智能遙控」機型也成近期消費者的心頭好。

即日起至5/31，momo祭出「空調迎夏採購節」活動，網羅日立、國際、聲寶、東元、台灣三洋等品牌，提供冷暖空調及移動式空調優惠35折起，限時再享指定商品最高送1,500元mo幣、滿額大方送14吋立扇、28家銀行最高回饋20%等多重好康，搭配政府節能家電汰換與貨物稅補助，最高再省5,000，全站冰箱、風扇同步下殺優惠。

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