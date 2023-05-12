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85元便當「排骨比硬幣薄」！店家出面喊冤：斷筋才好吃

▲▼排骨比硬幣還薄。（圖／翻攝臉書／爆怨公社）

▲排骨比硬幣還薄，網友回家一看相當崩潰。（圖／翻攝臉書／爆怨公社）

記者柯振中／綜合報導

隨著物價上漲，一般人的生活消費也愈來愈貴。一位民眾日前到便當店買飯，點了一份85元的排骨便當，沒想到回家一看瞬間傻眼，整份排骨竟然比硬幣還薄。對此，店家則回應，是因為有拍打肉片斷筋，並非節省成本才變薄。

這名網友在臉書社團「爆怨公社」PO文指控，他到某間知名便當店購餐，買了要價85元的排骨便當，整體菜色還算不錯，價格也沒有太貴，不過看見主餐後，讓他瞬間傻眼。

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▲▼排骨比硬幣還薄。（圖／翻攝臉書／爆怨公社）

▲▼排骨比硬幣還薄，模樣讓許多人看傻眼。（圖／翻攝臉書／爆怨公社）

▲▼排骨比硬幣還薄。（圖／翻攝臉書／爆怨公社）

依據照片畫面，網友購買的這塊排骨相當小片，油炸過的厚度只與50元硬幣差不多，有些地方甚至還比硬幣的厚度還薄，大小也比市售的「科學麵」包裝還小，讓他忍不住說一句「我很好奇到底怎麼切那麼薄的」。

貼文引起討論後，不少人傻眼回應，「炸粉厚度應該有一半」、「肉的厚度應該打到0.1公分，剩下麵粉」、「現在排骨根本在比薄，以前的排骨一片不含麵皮都有0.5-0.8cm，現在排骨根本如蟬翼，麵皮是肉的五六倍厚」、「真的是排骨，很迷你那種。」

對此，老闆則出面喊冤，從開店以來排骨一直是這個薄度，並非通膨而愈來愈薄，且外面每塊排骨的製作過程都有拍打斷筋，口感才會比較好，而非用力壓薄。

 

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