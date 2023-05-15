江西5歲雙胞胎失蹤3日確認溺水遇害　專家教落水自救關鍵步驟

記者魏有德／綜合報導

江西一對廖姓5歲雙胞胎13日在村內失蹤，經過當地村民和警消相關人員全力搜查。搜救人員在今（15）日清晨於當地袁惠渠莊上村段發現一男童遺體並打撈上岸，上午9時許又在袁惠渠洋津段發現另一名兒童遺體並打撈上岸。經相關人員鑑定，確認兩名死者為廖姓失蹤雙胞胎兄弟（廖某旭、廖某陽），初步認定為失足落水身亡。

▲江西一對5歲雙胞胎失蹤3日後，被發現疑似失足落水身亡。（圖／翻攝封面新聞，下同）

《海報新聞》報導，據男童親屬透露，兩名孩子平時和父母住在新余市區，週末回到新余市渝水區珠珊鎮花田村的爺爺奶奶家。5月13日下午3時30分許，兄弟倆和其他小朋友在爺爺奶奶家玩捉迷藏時，突然跑出房子失蹤。

孩子失蹤後家屬及村民尋找無果，於當日下午6時許報警，當地員警及藍天救援隊用無人機等工具對該村及周邊的山區展開地毯式搜索無果，同時，監視器也顯示這對雙胞胎男童並未離開村莊，因此，搜救人員對流經村子的袁惠渠放水展開另一輪搜索。

直至今日清晨，雙胞胎男童的遺體陸續被尋獲，令家屬悲痛萬分，參與救援的成員也提到，找到遺體的河段距離男童爺爺奶奶家有數公里的距離，對於救援不及感到相當惋惜。

尋獲男童遺體的消息傳開後，《江蘇消防》也在官方微博發布一段「溺水自救」的教學影片，提醒民眾無論是在戲水或失足落水時，遇上意外該如何保住生命待援。

影片中的相關人員表示，當人在溺水時，可以露出水面的部分極小，必須將可以呼吸的面部維持在水面上，雙手則要持時在水面下，如果遇上心裡緊張不平穩的狀態或是水流流勢較大的情況，雙手則需在水面下往後伸展，雙腳則是形成彎曲狀，可輔助身體穩定，以等待救援。

該名相關人員透露，旱鴨子本能就會使勁地抓，雙手離開水面就會使身體下沉，「希望看到影片的人可以在溺水的時候，做出下意識的動作，而非本能的動作。」