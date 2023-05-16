廢棄虱目魚麟也是工藝材料　RE：FISH工作坊結合歐日台團隊激盪創意

▲「RE：FISH」國際工作坊計畫讓廢棄魚鱗成為工藝新材料。（圖／國立台灣工藝研究發展中心提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

國立台灣工藝研究發展中心近3年陸續以廢棄材料、陶瓷廢料、纖維材料等新材料與循環工藝運用為題，推動材料科學的實驗和實作，其中「RE:FISH工藝材質實驗焦點研究合創」國際工作坊擇選西南海岸養殖漁業規模最大的虱目魚魚鱗廢料為示範專案，從工藝與自然及在地的價值，展現與科技並進的文化底蘊。

工藝中心指出，這次以新材料發題的國際工藝交流，藉由台灣虱目魚的飲食文化窺探其背後如何轉換廢棄魚鱗價值到形成在地性工藝實踐創新可能，並期待透過國際性的合作帶來不同的文化經驗、觀念上的交換與激盪，以廢棄魚鱗的示範性作為當代工藝面對未來創新觀點啟發以及台灣工藝發展循環經濟的產業利基。

工藝中心說明，台灣工藝透過廢棄魚鱗材料從實驗到實際的工藝實踐，其中包含與歐洲材料設計創新的材料體驗實驗室（Material Experience Lab）團隊—義大利米蘭理工大學Valentina Rognoli教授材料實驗室、先端技術與人類關係研究的日本東京大學情筧康明教授x-lab實驗室團隊、開發循環材料產業科技運用研究的日本慶應義塾大學田中浩也教授SFC 4D Fabrication Lab團隊、國內推動澎湖蚵殼及砂砱循環創域團隊與台灣工藝青年創作者等，以跨國際團隊交流合作模式，透過工藝、藝術、設計及數位創作的不同背景，實踐對工藝新材料產業運用的期待。

工藝中心技術組長姚仁寬表示，國際工作坊交流除以廢棄魚鱗生質材料作為工藝的新材料實踐示範，更期待透過國際交流促成台灣工藝未來發展上，包含在不同材料、技術、科技和感官研究的經驗交換與對話，打開更多包含農廢、下腳料、及其他各種可能生物性與植物性材料等在未來工藝研創的開發與運用，更重要的是從工藝與地方、自然及生命的關係來對接與人類生活、生命與生態的關照，進而形成與社會友善的工藝經濟體。

工作坊主持人暨國內推動工藝數位自造專家李建佑表示，在工藝領域裡為人熟悉的漆藝原料是來自漆樹的汁液，當思及魚鱗在與工藝產生的關係時，會發現工藝在面對新材料時需要時間的循環來累積可能的經驗，包含在新的工具運用、工具的新認識以及跨領域人才的引入，透過不同專長的想像打破原有格局的界線，來面對不論是傳統或是當代這個10年以及下個10年不同的社會與環境。