媽見課本裡「夾貝果包裝」念一頓！兒解釋：上面寫Love mom想送你

▲兒子將貝果的包裝袋夾在課本裡。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

記者曾筠淇／綜合報導

母親節就要到了，不少業者都會在食物包裝上下功夫。就有一名女網友發文表示，兒子日前將貝果的包裝袋夾在課本內，害得紙張都黏黏的，事後她問孩子為何要這麼做，結果兒子的答案就讓她覺得相當感動。貼文曝光後，隨即引發網友熱議。

女網友在臉書社團「爆廢公社」上發文表示，兒子日前將吃完的貝果包裝夾在課本裡面，導致裡面的紙張黏黏的，所以她便馬上教訓了一番，「媽媽的母親節不容易啊！」不過，後來她才知道，兒子將包裝袋夾進課本是有用意的，「說是想留著送我」。

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兒子當時說，「因為爸爸說上面（包裝袋上）寫Love mom是愛媽媽，而且上面有你喜歡的小兔兔，所以想留給你」。原PO聽到後，又問兒子「那要留給媽媽為什麼要夾在課本裡呢？」結果兒子就說「因為皺皺的，我想要用平它」。

▲母子倆後來抱抱和好。（示意圖／CFP）

接著原PO又問，「那為什麼沒有留一個貝果給媽媽吃呢？」兒子則老實回答「因為......因為我想吃」。之後原PO問了老公，才知道對方吃完早餐就去上班，沒注意到兒子將包裝袋收起來。原PO也說，她事後有向兒子道歉，兩人也抱抱和好。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「這個孩子反應很快，很適合做業務」、「好棒的媽咪」、「趕快抱緊處理」、「媽媽雖然一開始很生氣，但後續處理很理性，孩子也很貼心、很可愛」、「兒子以後會不會不準備禮物給媽媽了哈哈哈，有陰影」、「拉爸爸下水，傑出的一手」、「兒子還記得你喜歡小兔兔欸，好貼心」。