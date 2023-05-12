　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

媽見課本裡「夾貝果包裝」念一頓！兒解釋：上面寫Love mom想送你

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

▲兒子將貝果的包裝袋夾在課本裡。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

記者曾筠淇／綜合報導

母親節就要到了，不少業者都會在食物包裝上下功夫。就有一名女網友發文表示，兒子日前將貝果的包裝袋夾在課本內，害得紙張都黏黏的，事後她問孩子為何要這麼做，結果兒子的答案就讓她覺得相當感動。貼文曝光後，隨即引發網友熱議。

女網友在臉書社團「爆廢公社」上發文表示，兒子日前將吃完的貝果包裝夾在課本裡面，導致裡面的紙張黏黏的，所以她便馬上教訓了一番，「媽媽的母親節不容易啊！」不過，後來她才知道，兒子將包裝袋夾進課本是有用意的，「說是想留著送我」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

兒子當時說，「因為爸爸說上面（包裝袋上）寫Love mom是愛媽媽，而且上面有你喜歡的小兔兔，所以想留給你」。原PO聽到後，又問兒子「那要留給媽媽為什麼要夾在課本裡呢？」結果兒子就說「因為皺皺的，我想要用平它」。

▲聊是非用圖，媽媽，兒子，親子，母子，撒嬌。（圖／CFP）

▲母子倆後來抱抱和好。（示意圖／CFP）

接著原PO又問，「那為什麼沒有留一個貝果給媽媽吃呢？」兒子則老實回答「因為......因為我想吃」。之後原PO問了老公，才知道對方吃完早餐就去上班，沒注意到兒子將包裝袋收起來。原PO也說，她事後有向兒子道歉，兩人也抱抱和好。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「這個孩子反應很快，很適合做業務」、「好棒的媽咪」、「趕快抱緊處理」、「媽媽雖然一開始很生氣，但後續處理很理性，孩子也很貼心、很可愛」、「兒子以後會不會不準備禮物給媽媽了哈哈哈，有陰影」、「拉爸爸下水，傑出的一手」、「兒子還記得你喜歡小兔兔欸，好貼心」。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
賣愛馬仕假包！　貴婦被騙469萬
LIVE／郭台銘在板橋！　造勢晚會來了
球迷議論球團介入調度　劉志威澄清：絕對不可能
快訊／最新！　中信兄弟再公布教練團異動
故意墜機！　駕駛恐關20年
「TOYOTA全新入門休旅」5月見！台灣有望國產引進
長照悲歌！照料病兒40年心力交瘁　80歲母親手殺子
彭政閔接任總教練　「恰總」背號出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

攜手雲林縣府推「智慧補充站」　台塑：年減碳28座大安森林公園

媽見課本裡「夾貝果包裝」念一頓！兒解釋：上面寫Love mom想送你

【英語TOEIC通】面試官問：有什麼問題想問？教你三大回答方式

媽Power！阿嬤練半年登台全場歡呼　辣媽團分身追夢

打臉張國煒！成田機場回覆信件曝光　沒同意星宇延後宵禁

單親媽為育兒改行當運將　母親節生活大管家出動獻關懷

「WHA台灣不缺席！」21醫事團體齊喊話　籲WHO屏除政治因素納台灣

你也收到燃料費逾期通知？詐騙訊息報復性增生　防駭守門員替你超前把關

報稅單被偷看！爸媽吸血討錢「以前都養妳欸」　 窮妹求逃離

印象深刻的「洗腦廣告」是什麼？一票點名Qoo、斯斯感冒膠囊

中捷還原「奪命1分鐘」　記者會前全體員工默哀

車子修好測試卻聽到「喵叫」　駕駛笑噴：載走修理廠店貓

小球迷便當遭「界外球擊落」　球團直接1換3...主播：水啦

謝忻決裂小甜甜：不想再有交集！　認關冷氣狗亡「她說整天開很貴」

《金師傅3》看韓石圭收拾屁孩！　安孝燮、李聖經熱戀抱緊緊

中捷公布影像

中捷公布「車廂內部監視器」！撞擊瞬間粉塵狂炸　乘客嚇壞趴地(更)

神反應！女乘客見異狀不上車　機警外師中捷車廂內倒臥護頭

李光洙遭劉在錫拷問：幹嘛逼我　金宇彬拿手機「秒掛電話」XD

67歲嬤打《魔獸世界》副本！　教人拉怪躲招還會嘴隊友XD

攜手雲林縣府推「智慧補充站」　台塑：年減碳28座大安森林公園

媽見課本裡「夾貝果包裝」念一頓！兒解釋：上面寫Love mom想送你

【英語TOEIC通】面試官問：有什麼問題想問？教你三大回答方式

媽Power！阿嬤練半年登台全場歡呼　辣媽團分身追夢

打臉張國煒！成田機場回覆信件曝光　沒同意星宇延後宵禁

單親媽為育兒改行當運將　母親節生活大管家出動獻關懷

「WHA台灣不缺席！」21醫事團體齊喊話　籲WHO屏除政治因素納台灣

你也收到燃料費逾期通知？詐騙訊息報復性增生　防駭守門員替你超前把關

報稅單被偷看！爸媽吸血討錢「以前都養妳欸」　 窮妹求逃離

印象深刻的「洗腦廣告」是什麼？一票點名Qoo、斯斯感冒膠囊

不妙！猛威爾本季初登板卻重感冒　葉總：牛棚先準備

台北公車「停一整排」到底怎麼搭？黃豪平曝1糾結點：常就這樣看它開走

江蕙封麥後驚喜「獻聲」！　方文琳曝二姐近況：很享受一個人生活

雲朗線上旅展開跑！住宿券2200起住全台飯店　餐券下殺51折

大阪公廁遭反鎖！　日警破門驚見大垃圾袋內「塞成年男屍」

消防爸假日值勤衝命案現場　滅完火發現死者是「21歲女兒」心碎

攜手雲林縣府推「智慧補充站」　台塑：年減碳28座大安森林公園

高中生拿手機溜進廁所...2女師被偷拍氣炸抓攝狼　拒和解喊重判

涉嫌賄選分遭起訴判刑　桃園里長、區代表被判「當選無效」

彭政閔轉成總教練約　劉志威：會跟林威助談後續工作

找大奶妹「幫種草莓」男出軌遭抓包　女友發火飆髒話：是不是跟別人XX

生活熱門新聞

今天媽祖生日！4生肖運勢超旺

病患指數全正常！護理師一句「怪怪的」　醫：重症了

第2波梅雨鋒面來襲倒數　南部水庫幫助大

冷氣舒眠鍵按了差在哪？專家曝超強功能

年輕妹子只穿「1單品」逛街　她驚呼「太裸露」

台灣上空劃過不明火球！專家：恐來自中國

快訊／台鐵死傷事故「通霄-苑裡」中斷　多班次延誤

全世界僅5架「空巴大白鯨」罕見降落桃機

打臉張國煒！成田機場回覆信件曝光　沒同意星宇延後宵禁

男友上小號太久　她衝廁所「見1幕」愣了

12生肖下半年職場運勢大揭密！

「戰神見面會」慘況曝！球迷怒：5千元丟水溝

星宇、三總事件「揭台人劣根性」　犀利文被狂讚

鋒面明晚殺到！母親節全台補水　劇烈梅雨時間出爐

更多熱門

相關新聞

3人坐小吃店暢聊2hrs！「沒點餐」就走人...網全怒了

3人坐小吃店暢聊2hrs！「沒點餐」就走人...網全怒了

不少人會到速食店、咖啡廳等地方談業務或是開會，通常會點個飲料或食物。不過一名男網友卻抱怨表示，有3位客人到他的小吃店坐下來聊天2小時，最後完全沒有點餐就走人，讓他相當傻眼說，「起碼也打個招呼，現在的人都不會不好意思」。貼文吸引8千多人關注，網友怒轟「臉皮超厚，現在連路邊小吃攤也被當超商使用。」

「小二數學」爸大卡關！正解讓網友歪樓

「小二數學」爸大卡關！正解讓網友歪樓

女兒討1000元零用錢逛街　媽只給14元

女兒討1000元零用錢逛街　媽只給14元

路上突見「古早味美食」　一票人爆懷念

路上突見「古早味美食」　一票人爆懷念

他嗨買一箱「馬鈴薯」　老饕一看羨炸

他嗨買一箱「馬鈴薯」　老饕一看羨炸

關鍵字：

兒子.母親節爆廢公社

讀者迴響

熱門新聞

林依晨傳「協議離婚中」！　8年婚姻告急經紀人回應了

今天媽祖生日！4生肖運勢超旺

病患指數全正常！護理師一句「怪怪的」　醫：重症了

AV界傳奇！她入行15年拍2500部片不脫衣

女星玩德州撲克成「決賽桌唯一女生」！

中捷最新視角曝！　工人驚喊：挫賽！死定了

2.5公噸鐵板掉落奪命！新北掛吊員成人肉夾心慘死

第2波梅雨鋒面來襲倒數　南部水庫幫助大

求子14年終於懷雙胞胎　女產下人魚寶寶

董座「請全場鼓掌」遭抨擊　中捷澄清道歉

媳婦「嘴對嘴」安慰公公！綠夫怒告父親

天后闆妹曝切割王思佳真相！

冷氣舒眠鍵按了差在哪？專家曝超強功能

最疼老婆的3星座男！Top 1浪漫又體貼

母照顧重病兒40年　疑膠帶封口鼻殺人

更多

最夯影音

更多
中捷還原「奪命1分鐘」　記者會前全體員工默哀

中捷還原「奪命1分鐘」　記者會前全體員工默哀
車子修好測試卻聽到「喵叫」　駕駛笑噴：載走修理廠店貓

車子修好測試卻聽到「喵叫」　駕駛笑噴：載走修理廠店貓

小球迷便當遭「界外球擊落」　球團直接1換3...主播：水啦

小球迷便當遭「界外球擊落」　球團直接1換3...主播：水啦

謝忻決裂小甜甜：不想再有交集！　認關冷氣狗亡「她說整天開很貴」

謝忻決裂小甜甜：不想再有交集！　認關冷氣狗亡「她說整天開很貴」

《金師傅3》看韓石圭收拾屁孩！　安孝燮、李聖經熱戀抱緊緊

《金師傅3》看韓石圭收拾屁孩！　安孝燮、李聖經熱戀抱緊緊

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面