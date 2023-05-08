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3人坐小吃店暢聊2hrs！「沒點餐」就走人　網全怒了：臉皮有夠厚

▲▼ 。（圖／）

▲3人完全沒要點餐的意思。（圖／翻攝自臉書社團「爆廢公社」）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

不少人會到速食店、咖啡廳等地方談業務或是開會，且通常會點個飲料或食物。不過一名男網友卻抱怨表示，有3位客人到他的小吃店坐下來聊天2小時，最後完全沒有點餐就走人，讓他相當傻眼說，「起碼也打個招呼，現在的人都不會不好意思」。貼文吸引8千多人關注，網友怒轟「臉皮超厚，現在連路邊小吃攤也被當超商使用。」

原PO今（8）日凌晨在臉書社團《爆廢公社》發文指出，昨日有3人到他工作的小吃店聊天，3人坐下後整整聊了2小時，且完全沒有點餐，跟業務聊完天就走了，讓他傻眼發文「坐了兩個小時，什麼都沒點….跟業務講完話就走了，連一碗飯都沒點，不然也打個招呼，現在的人都不會不好意思」。

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從他PO出的照片可見，3人坐在店內一張桌椅，其中身穿白襯衫、黑西裝褲的男子疑似為業務，正和穿墨綠色T恤的男子說話，桌面除了平板和手機，沒有任何餐點。

貼文一出立即引發逾8千名網友關注，不少人為他抱不平紛紛留言，「有夠不要臉」、「現在連路邊小吃攤也被當超商使用，笑死欸」、「完美呈現，自己不尷尬，尷尬就是別人」、「老闆你人好好喔 忍兩個小時」、「我還以為這種事情，只會發生在超商」、「防彈背心等級的臉皮阿」、「最少也去超商買個10元麥香很難嗎？」、「麥當勞和便利商店常常看到這種情況啊，吃的、喝的都是外帶進去的」。

有網友建議原PO，下次再碰到類似情形，可以直接上前拿出菜單，「衝過去丟菜單」、「直接拿菜單問他要吃什麼啊！跟他客氣啊」、「直接上菜單，不點的就滾蛋」、「低消：一杯飲料或一份餐點，對付這類型的奧咖洨最適合」、「問他可以點餐了嗎？每隔10分鐘問一次」。

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