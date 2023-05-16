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屏東「南國表藝節」戶外沉浸式展演　連3週精彩上演

▲狂夢藝術劇 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲狂夢藝術劇。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府舉辦「南國表藝節」，5月27日起連續三個週末，斜槓青年創作體、狂夢藝術、闖劇場，將接連在屏東遺構公園、屏東縣民公園、邱姓河南堂忠實第，帶來耳目一新的沉浸式展演，免票入場。

▲狂夢藝術劇 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲闖劇場[扮仙]。

文化處表示，南國表藝節以「在牆外」強調打破劇場空間、讓表演遍地開花的概念，結合了近年屏東陸續修復的自然環境與建築，化為表演場域，邀請全台灣傑出的藝文團隊，融入地景地貌，創造獨屬於南國的特色作品，讓觀眾不只是看了一場精彩演出，更能感受在地的人文歷史。

斜槓青年創作體《博愛路202號 蔡女士收》，5月27日上午10時30分及下午4時30分、5月28日上午10時30分，於遺構公園展開三場演出，從一間在地的雜貨店出發，結合在地故事，穿越時空讓家人再相聚，於虛實交錯的空間中，絕妙上演。
狂夢藝術以中西方文化風格為底蘊，搭配魔術、當代舞蹈、雜耍特技等新馬戲之元素相互融合。6月3日晚間7時、6月11日下午4時30分，於縣民公園演出《吃顆蛇膽蘸點糖》以殺蛇溪的歷史作為想像源起，結合在地歷史、常民生活發展及故事，融入當代馬戲，帶給觀眾全新感受。

闖劇場由近年來備受矚目的新生代編舞家黃懷德創立，闖劇場《扮仙》以傳統扮仙活動為發想，當時空背景轉換，這個先進的時代下，有沒有可能也有了《性別平等的神》來祝福臺灣社會呢？6月10日、11日晚間7時於邱姓河南堂忠實第邀您一起大開眼界。

這次環境劇場從4月蒂摩爾古薪舞集演出，5月唯一一場巴士沈浸式展演之旅，由好劇團帶領觀眾，於蕭家古厝、萬建古碉堡等移動式展演，來自北部觀眾表示:「看完表演，對佳冬的理解更加深刻，有機會一定再來。」

文化處說，除了戶外演出，也邀請國內外首屈一指的表演團隊至屏東藝術館、屏東演藝廳展演，於Opentix兩廳院文化生活選購2場以上即可享75折優惠。屏東藝遊卡會員購票達2張，還可受邀參與專屬音樂茶會活動。更多活動詳情請至屏東文化處官網或屏東藝遊Facebook粉絲專頁查詢。

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